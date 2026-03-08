ICAI CA Toppers 2026: ICAI CA इंटर में कन्हैया लाल ने किया टॉप, यहां देखें इंटर और फाउंडेशन पूरी टॉपर्स लिस्ट
ICAI CA 2026 Toppers: सीए इंटरमीडिएट में हरियाणा के सिरसा जिले के ऐलनाबाद के रहने वाले कन्हैया लाल ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान (AIR 1) हासिल कर पूरे देश में अपना परचम लहराया है। टॉपर्स की लिस्ट देखें।
ICAI CA 2026 Toppers: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (icai) ने आज 8 मार्च 2026 को सीए इंटरमीडिएट और फाउंडेशन (जनवरी सत्र) के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार के नतीजों में लड़कों और लड़कियों, दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सीए इंटरमीडिएट में हरियाणा के सिरसा जिले के ऐलनाबाद के रहने वाले कन्हैया लाल ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान (AIR 1) हासिल कर पूरे देश में अपना परचम लहराया है।
कन्हैया लाल ने कुल 600 अंकों में से 508 अंक प्राप्त किए हैं, जो 84.67% के बराबर है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है।
टॉपर्स की लिस्ट: मेधावी छात्रों का जलवा
सीए इंटरमीडिएट की मेरिट लिस्ट में टॉप तीन स्थानों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला:
प्रथम स्थान (AIR 1): ऐलनाबाद के कन्हैया लाल ने 508 अंकों (84.67%) के साथ बाजी मारी।
द्वितीय स्थान (AIR 2): पेरिन्तलमन्ना (केरल) की फातिमा शेजा के. ने 504 अंक (84%) प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया।
तृतीय स्थान (AIR 3): फरीदाबाद की वान्या बंसल 498 अंकों (83%) के साथ देश में तीसरे स्थान पर रहीं।
इन छात्रों की सफलता उनकी कड़ी मेहनत, वैचारिक स्पष्टता और लेखांकन, ऑडिटिंग और कराधान जैसे कठिन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ को दर्शाती है।
सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 टॉपर्स-
1. लोगप्रिय पी पी (रैंक 1)
2. खुशी सिकारिया (रैंक 2)
3. हिबा पी (रैंक 3)
4. सुमन कार्की (रैंक 3)
5. राघव नरेश गुप्ता (रैंक 3)
परीक्षा का पास प्रतिशत
इस बार की इंटरमीडिएट परीक्षा काफी चुनौतीपूर्ण रही, जिसका अंदाजा पासिंग प्रतिशत से लगाया जा सकता है:
ग्रुप 1: परीक्षा देने वाले छात्रों में से 13.96% सफल रहे।
ग्रुप 2: यहां सफलता की दर 15.54% रही।
दोनों ग्रुप (एक साथ): सबसे कठिन माने जाने वाले इस विकल्प में केवल 9.39% छात्र ही दोनों ग्रुप एक साथ पास कर पाए।
कुल मिलाकर, 1,05,526 उम्मीदवार ग्रुप 1 में और 69,477 उम्मीदवार ग्रुप 2 में शामिल हुए थे। वहीं 41,798 छात्रों ने दोनों ग्रुपों की परीक्षा एक साथ दी थी, जिनमें से 3,924 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की।
रिजल्ट कैसे चेक करें?
उम्मीदवार अपना परिणाम और स्कोरकार्ड आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइटों: icai.nic.in, icai.org या caresults.icai.org पर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा।
सफलता के बाद का अगला पड़ाव
इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले छात्र अब अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी आर्टिकलशिप की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे सीए फाइनल परीक्षा के पात्र होंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स