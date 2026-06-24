ICAI CA Inter May 2026 Result Out: सीए इंटर परीक्षा के नतीजे घोषित, कितना रहा पास प्रतिशत
ICAI ने सीए इंटरमीडिएट मई 2026 परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड तुरंत चेक करें।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने का ख्वाब देखने वाले हजारों छात्रों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने बुधवार को सीए इंटरमीडिएट मई 2026 परीक्षा के नतीजों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। संस्थान की वेबसाइट पर रिजल्ट एक्टिव कर दिया गया है।
जो छात्र इस बेहद कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बिना वक्त गंवाए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी महीनों की कड़ी मेहनत का परिणाम देख सकते हैं। इस बार के नतीजों ने कुछ मायनों में सबको हैरान किया है, तो कहीं पुरानी परंपरा ही बरकरार रही है। आइए जानते हैं कि इस बार का रिजल्ट कैसा रहा और किस ग्रुप के छात्रों ने मैदान मारा है।
कैसा रहा इस बार का पास प्रतिशत?
सीए की परीक्षा अपनी मुश्किल बनावट और कम पास प्रतिशत के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। संस्थान द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग ग्रुप्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है।
ग्रुप I का हाल
इस बार ग्रुप वन की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की तादाद काफी अच्छी थी। आंकड़ों के अनुसार, कुल 91,237 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से केवल 9,350 छात्र ही सफलता का स्वाद चख पाए हैं। अगर इसके पास प्रतिशत पर नजर डालें, तो यह महज 10.25 फीसदी रहा है। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि इस बार ग्रुप वन का पेपर कितना चुनौतीपूर्ण था और चेकिंग कितनी सख्त रही है।
ग्रुप II में दिखा सबसे शानदार प्रदर्शन
इस साल के नतीजों में सबसे ज्यादा खुश करने वाले आंकड़े ग्रुप टू से निकलकर सामने आए हैं। ग्रुप टू की परीक्षा में कुल 64,381 उम्मीदवार बैठे थे, जिनमें से 10,372 छात्रों ने परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। इसका पास प्रतिशत 16.11 फीसदी दर्ज किया गया है, जो इस बार के सभी ग्रुप्स में सबसे ज्यादा है। ग्रुप टू के छात्रों के लिए यह वाकई एक बड़ी राहत और जश्न की खबर है।
दोनों ग्रुप्स का क्या रहा हाल
सीए इंटरमीडिएट में सबसे बड़ी चुनौती दोनों ग्रुप्स को एक साथ क्लियर करना माना जाता है। इस बार 33,304 जांबाज कैंडिडेट्स ने दोनों ग्रुप्स की परीक्षा एक साथ देने का हौसला दिखाया। हालांकि, इनमें से केवल 2,820 छात्र ही दोनों ग्रुप्स को एक साथ पास करने में कामयाब रहे। इसका कुल पास प्रतिशत 8.47 फीसदी रहा, जो भले ही कम लगे, लेकिन इन छात्रों की कामयाबी वाकई काबिले तारीफ है।
टॉपर्स और मेरिट लिस्ट का इंतजार
नतीजे सामने आने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार ऑल इंडिया लेवल पर किसने बाजी मारी है और देश को कौन से नए सितारे मिले हैं। इंस्टीट्यूट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, देश भर में टॉप करने वाले होनहारों की लिस्ट और उनके मार्क्स जल्द ही आधिकारिक तौर पर साझा किए जाएंगे। टॉपर्स की यह लिस्ट न सिर्फ बाकी छात्रों को प्रेरित करेगी, बल्कि उनकी दिन-रात की तपस्या को एक नई पहचान भी देगी।
रिजल्ट डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका
अगर आप भी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं और भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट खोलने में कोई दिक्कत आ रही है, तो परेशान न हों। नीचे दिए गए बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं
स्टेप 1: सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, जिस पर लिखा होगा "CA Intermediate Result - May 2026", इस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपनी जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी।
स्टेप 4: यहाँ अपना रोल नंबर (Roll Number) और रजिस्ट्रेशन नंबर या पिन (PIN) ध्यान से दर्ज करें।
स्टेप 5: इसके बाद नीचे दिए गए 'Submit' बटन पर क्लिक कर दें।
स्टेप 6: बटन दबाते ही आपका रिजल्ट और पूरा स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
स्टेप 7: भविष्य के इस्तेमाल के लिए अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लें और इसका एक प्रिंटआउट निकालकर जरूर रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव