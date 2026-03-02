ICAI CA Result Jan 2026: खत्म हुआ इंतराज, 8 मार्च को आ रहे हैं सीए इंटर और फाउंडेशन के नतीजे
ICAI CA Intermediate और Foundation जनवरी 2026 के नतीजे 8 मार्च को घोषित होने वाले हैं, जबकि CA Final के परिणाम जारी हो चुके हैं जिसमें दीक्षा गोयल ने टॉप किया है।
चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) को हमारे देश के सबसे मुश्किल, चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित इम्तिहानों में से एक माना जाता है। दिन-रात किताबों में सिर खपाने और महीनों की कड़ी तपस्या के बाद, अब उन लाखों छात्रों के लिए दिल की धड़कनें तेज होने का वक्त आ गया है, जिन्होंने जनवरी 2026 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की परीक्षाएं दी थीं। अगर आप या आपका कोई अपना भी CA इंटरमीडिएट (Intermediate) या फाउंडेशन (Foundation) के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो आपके लिए एक बेहद अहम और सुकून देने वाली खबर है।
ICAI ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि जनवरी 2026 में हुए इंटर और फाउंडेशन इम्तिहानों के नतीजे 8 मार्च 2026 की दोपहर तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही CA फाइनल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत के आगे सिर झुकाती है।
8 मार्च का दिन होगा बेहद खास
आज 2 मार्च को ICAI की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ने देश भर के छात्रों के बीच एक अलग ही हलचल पैदा कर दी है। नोटिफिकेशन में साफ-साफ बताया गया है कि CA इंटर और फाउंडेशन के दोनों ग्रुप्स (ग्रुप 1 और 2) के नतीजे 8 मार्च की दोपहर को वेबसाइट पर लाइव कर दिए जाएंगे। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वो ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org या icai.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकेंगे।
रिजल्ट देखने और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपने पास सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) और रोल नंबर (Roll Number) या फिर अपना पिन (PIN) तैयार रखना होगा। यह वक्त छात्रों और उनके परिवार वालों के लिए यकीनन थोड़ा तनाव भरा होता है, लेकिन यही वो पल है जो उनके एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के सफर में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होता है।
कैसे चेक करें अपना CA इंटर और फाउंडेशन का रिजल्ट?
नतीजे आने वाले दिन अक्सर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होता है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप अपना रिजल्ट बिना किसी परेशानी के कैसे देख सकते हैं। आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
1. सबसे पहले ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org या icai.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर पहुंचते ही आपको 'CA Result January 2026' का लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
3. इसके बाद अपनी जरूरी डिटेल जैसे कि अपना ICAI रोल नंबर और पिन, या फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सही-सही भरें।
4. सारी जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक कर दें।
5. कुछ ही सेकंड्स में आपका CA रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
6. आगे की जरूरत और रिकॉर्ड के लिए इसे तुरंत डाउनलोड कर लें और इसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
CA फाइनल के नतीजे: दीक्षा गोयल ने लहराया परचम
एक तरफ जहां इंटर और फाउंडेशन के छात्रों को 8 मार्च का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ ICAI ने CA फाइनल जनवरी 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार के नतीजों ने फिर से यह बता दिया है कि यह परीक्षा कितनी कठिन होती है। CA फाइनल का ओवरऑल पासिंग प्रतिशत 10.97% रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि परीक्षा देने वाले 22,293 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2,446 छात्र ही कामयाबी का स्वाद चख पाए हैं।
अगर हम ग्रुप के हिसाब से पासिंग प्रतिशत की बात करें, तो ग्रुप 1 का पास प्रतिशत 21.03% (53,652 में से 11,282 पास) रहा है, जबकि ग्रुप 2 का पास प्रतिशत महज 9.76% (38,169 में से 3,726 पास) दर्ज किया गया है। यह आंकड़े बताते हैं कि परीक्षा का स्तर काफी चुनौतीपूर्ण था।
इस बार के टॉपर्स की लिस्ट बेहद शानदार है और उन्होंने अपनी लगन से सबके लिए एक बड़ी मिसाल कायम की है। दीक्षा गोयल ने 81 प्रतिशत यानी 486 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 (AIR 1) हासिल करके पूरे देश में टॉप किया है। वहीं, अनिरुद्ध गर्ग ने 452 अंकों (75.33%) के साथ ऑल इंडिया रैंक 2 (AIR 2) पर कब्जा जमाया है। तीसरे नंबर पर इस बार दिलचस्प टाई देखने को मिला है; ऋषभ जैन और ध्रुव देंबला दोनों ने 451 अंक (75.17%) हासिल करके संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक 3 (AIR 3) प्राप्त की है।
अगर सफलता न मिले तो निराश न हों
CA का सफर कभी भी आसान नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि अथाह मेहनत के बावजूद नतीजे हमारे हक में नहीं आते और असफलता हाथ लगती है। अगर कोई उम्मीदवार जनवरी 2026 की परीक्षा में क्वालीफाई नहीं कर पाता है, तो उसे बिल्कुल भी निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। ICAI हमेशा अपने छात्रों को अपनी परफॉरमेंस सुधारने का पूरा मौका देता है।
अगर इस बार किस्मत ने या मेहनत ने साथ नहीं दिया, तो आप अगली परीक्षा (Next Session) के लिए बेहद आसानी से दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपनी पुरानी कमियों से सीखें, अपनी तैयारी को धार दें और दोगुनी ताकत के साथ दोबारा मैदान में उतरें। याद रखें, CA की परीक्षा में फेल होना किसी भी सफर का अंत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तजुर्बा है जो आपको आगे की चुनौतियों के लिए और भी ज्यादा मजबूत बनाता है।
