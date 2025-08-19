ICAI CA Admit Card 2025: सीए सितंबर इंटर और फाइनल परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, Direct Link

ICAI CA admit card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सितंबर में होने वाली सीए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है।

Tue, 19 Aug 2025 02:35 PM

ICAI CA admit card 2025 Download Link: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सितंबर में होने वाली सीए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी सितंबर सेशन परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा डेटशीट- आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को किया जाएगा। वहीं, सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 10,12 और 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

आईसीएआई सीए सितंबर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 4,7 और 9 सितंबर 2025 को किया जाएगा। वहीं, सीए सितंबर ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 11,13 और 15 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

आईसीएआई सीए सितंबर फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16,18, 20 और 22 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

ICAI CA September 2025 Admit Card : एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय