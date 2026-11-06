ICAI CA फाउंडेशन सितंबर 2026 का रिजल्ट आज होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज यानी 6 नवंबर को CA फाउंडेशन सितंबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। छात्र अपना रिजल्ट संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।
अगर आप सितंबर महीने में आयोजित हुई सीए फाउंडेशन की परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज यानी 6 नवंबर को CA फाउंडेशन सितंबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। इसकी जानकारी आईसीएआई ने हाल में दी थी। इस ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपना रिजल्ट संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि सीए फाउंडेशन परीक्षा में सफलता हासिल करना सीए बनने के सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। ऐसे में छात्र अपने क्रेडेंशियल्स तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही आसानी से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकें। बोर्ड ने साफ किया है कि परिणाम ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध होंगे और किसी भी छात्र को डाक द्वारा मार्कशीट नहीं भेजी जाएगी।
रिजल्ट कहां और कैसे देखें?
इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया है कि परिणाम केवल ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध होंगे। छात्र अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं:
ऐसे चेक कर सकेंगे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट
1. उम्मीदवार सबसे पहले ICAI के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाएं।
2. इसके बाद होमपेज पर "CA Foundation September 2026 Result" के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।
3. खुली हुई नई विंडो में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।
4.'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट-कम-स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।
5. अपना रिजल्ट चेक करें, भविष्य के लिए और अगले चरण में उपयोग के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
रिजल्ट में टॉपर्स के लिस्ट भी आएगी
सीए फाउंडेशन सितंबर रिजल्ट 2026 के साथ टॉप करने वाले स्टूडेंट्स के नाम भी सामने आएंगे। इसमें उनका नाम, ऑल इंडिया रैंक, रोल नंबर और मार्क्स की डिटेल्स बताई जाएगी।
सीए फाउंडेशन रिजल्ट में क्या-क्या जानकारियां होंगी
रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट्स को अपनी ये डिटेल्स क्रॉसचेक कर लेनी चाहिए। जिससे यह क्लियर हो जाए कि कहीं कोई जानकारी गलत तो नहीं है।
कैंडिडेट के नाम
रोल नंबर
परीक्षा का नाम
कुल मार्क्स
पास प्रतिशत
क्वालिफाइंग स्टेट्स
2 से 9 सितंबर के बीच आयोजित हुई थी परीक्षा
आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 सेशन की परीक्षा पेन-एंड-पेपर (ऑफलाइन) फॉर्मेट में देश के विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थी। यह परीक्षाएं 2, 5, 7 और 9 सितंबर 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही अभ्यर्थी अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसे अब विराम मिलने वाला है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
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