ICAI CA Foundation September 2026: कंसिका और महक गुप्ता ने किया टॉप, 90.25% अंक के साथ हासिल की AIR 1; टॉपर्स लिस्ट

ICAI CA Foundation September 2026 toppers list: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ ही संस्थान ने परीक्षा के टॉपर्स की लिस्ट और पास प्रतिशत भी घोषित कर दिया है।

ICAI CA Foundation September 2026: सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ ही संस्थान ने परीक्षा के टॉपर्स की लिस्ट और पास प्रतिशत भी घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में हिसार की कंसिका और हैदराबाद की महक गुप्ता को पहली रैंक हासिल हुई है। दोनों उम्मीदवारों को 400 में से 361 अंक मिले हैं। इस तरह दोनों का स्कोर 90.25 प्रतिशत रहा है। वहीं, परीक्षा में शामिल कुल 104240 उम्मीदवारों में से 19736 सफल हुए हैं। परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 18.93 फीसदी रहा है।

कंसिका और महक गुप्ता ने किया टॉप ICAI की ओर से जारी टॉपर्स की सूची के मुताबिक, सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 परीक्षा में कुल पांच उम्मीदवारों ने टॉप तीन रैंक हासिल की हैं। इनमें दो उम्मीदवारों ने पहली रैंक, दो ने दूसरी रैंक और एक उम्मीदवार ने तीसरी रैंक हासिल की है। हिसार की कंसिका और हैदराबाद की महक गुप्ता ने 361-361 अंक हासिल करके संयुक्त रूप से AIR 1 प्राप्त की है। वहीं, अजमेर के स्पर्श खंडेलवाल और चेन्नई के जे. जयंथ ने 359-359 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरी रैंक हासिल की है। इसके अलावा, ग्वालियर की वैभवी सिंघल 358 अंक और 89.50 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं।

सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 के टॉपर्स की लिस्ट ऑल इंडिया रैंक- उम्मीदवार का नाम- शहर- अंक- प्रतिशत AIR 1- कंसिका- हिसार- 361- 90.25%

AIR 1- महक गुप्ता- हैदराबाद- 361- 90.25%

AIR 2- स्पर्श खंडेलवाल- अजमेर- 359- 89.75%

AIR 2- जे. जयंथ- चेन्नई- 359- 89.75%

AIR 3- वैभवी सिंघल- ग्वालियर- 358- 89.50%

CA फाउंडेशन में 18.93% उम्मीदवार पास टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2026 की सीए फाउंडेशन परीक्षा में कुल 104240 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इनमें से 19736 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इस तरह परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 18.93 फीसदी रहा है। लिंग के आधार पर देखें, तो पुरुष उम्मीदवारों का पास प्रतिशत महिलाओं से अधिक रहा। परीक्षा में शामिल 53,398 पुरुष उम्मीदवारों में से 10,931 सफल हुए। पुरुषों का पास प्रतिशत 20.47 फीसदी रहा। वहीं, 50,842 महिला उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 8,805 उम्मीदवार सफल रहीं। महिलाओं का पास प्रतिशत 17.32 फीसदी रहा।

ऐसे चेक कर सकेंगे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 1. उम्मीदवार सबसे पहले ICAI के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल https://caresults.icai.org/caresult/ पर जाएं।

2. इसके बाद होमपेज पर "CA Foundation September 2026 Result" के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।

3. खुली हुई नई विंडो में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।

4.'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट-कम-स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।

5. अपना रिजल्ट चेक करें, भविष्य के लिए और अगले चरण में उपयोग के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

कितने अंक लाने पर पास होंगे उम्मीदवार? बता दें कि सीए फाउंडेशन परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को हर पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है। इसके अलावा सभी पेपर में कुल मिलाकर

कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। ICAI ने सितंबर 2026 की सीएफाउंडेशन परीक्षाएं 2, 5, 7 और 9 सितंबर को आयोजित की थीं। परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब सीए कोर्स के अगले चरण यानी सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।