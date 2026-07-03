ICAI CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (icai) ने आज (3 जुलाई) सुबह CA Foundation May 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम icai.org और caresults.icai.org पर जाकर चेक कर सकते हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज यानी 3 जुलाई को सुबह सीए फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम icai.org और caresults.icai.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की जरूरत होगी, जो आपके एडमिड कार्ड में दी गई होगी। इसके अलावा सीए फाउंडेशन मई 2026 की मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है। सीए फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 14 मई से 20 मई 2026 के बीच किया गया था। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और पास या फेल होने की जानकारी दी जाएगी।
ऐसे करें CA Foundation May 2026 रिजल्ट चेक
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर caresults.icai.org जाएं।
"ICAI CA Foundation Result May 2026" लिंक पर क्लिक करें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।
इसके बाद सब्मिट पर क्लिक करें।
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
स्कोरकार्ड में क्या होगा
रिजल्ट में उम्मीदवारों को निम्न जानकारी मिलेगी-
उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक
कुल अंक
पास/फेल की स्थिति
सीए फाउंडेशन में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए?
ICAI के नियमों के अनुसार, सीए फाउंडेशन परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक पेपर में कम से कम 40% अंक और सभी पेपरों में मिलाकर 50% कुल अंक लाना जरूरी है। जो उम्मीदवार इस मानदंड को पूरा करेंगे, वे चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) कोर्स के अगले चरण में रजिस्ट्रेशन के पास हो जाएंगे। वहीं, 70% या उससे अधिक कुल अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को ICAI की ओर से "Qualified with Distinction" का दर्जा दिया जाएगा।
पिछले सत्र का रिजल्ट
इस साल के पिछले CA Foundation सत्र में कुल 1,09,694 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 21,099 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की थी।
सीए कैसे बनते हैं?
अगर आप 12वीं कक्षा पास करने के तुरंत बाद सीए की पढ़ाई शुरू करते हैं और बिना फेल हुए हर परीक्षा को पहले चांस में पास कर लेते हैं तो सीए बनने में लगभग 4.5 से 5 साल का समय लगेगा। सीए बनने का सबस पहला पड़ाव होता है सीए फाउंडेशन। यह सीए कोर्स का एंट्री गेट है। 12वीं की परीक्षा देने के बाद स्टूडेंट्स इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए लगभग 4 महीने की पढ़ाई करनी होती है। इसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिनमें अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स जैसे बुनियादी विषय शामिल हैं। इसे पास करने के बाद ही आप अगले लेवल पर जाते हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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