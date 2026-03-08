ICAI CA Intermediate, Foundation result 2026: ICAI CA फाउंडेशन और इंटर रिजल्ट 2026 आउट, icai.nic.in पर देखें स्कोरकार्ड
ICAI CA Foundation, Inter Result January 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (icai) ने आज सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 सत्र के परिणामों की घोषणा कर दी है।
ICAI CA Result 2026 OUT: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (icai) ने आज सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 सत्र के परिणामों की घोषणा कर दी है। लंबे समय से इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों का सस्पेंस अब खत्म हो गया है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाकर अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
यह परीक्षा जनवरी 2026 में देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परिणाम घोषित होने के साथ ही उन मेधावी छात्रों के नाम भी सामने आने लगे हैं जिन्होंने इस कठिन परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़े हैं।
ICAI CA 2026 Results: रिजल्ट कैसे चेक करें?
रिजल्ट पोर्टल अब सक्रिय हो गया है। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर अपनी संबंधित परीक्षा के लिंक (Foundation या Intermediate) पर क्लिक करें।
3. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिया गया सुरक्षा कैप्चा कोड भरें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।
पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?
सीए परीक्षाओं में पासिंग क्राइटेरिया काफी सख्त होता है। आईसीएआई के नियमों के मुताबिक:
प्रत्येक विषय में: उम्मीदवार को कम से कम 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं।
कुल मिलाकर : सभी विषयों को मिलाकर कुल 50% अंक होने चाहिए।
इन दोनों शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही 'सफल' घोषित किया जाता है।
अगला कदम: फाउंडेशन और इंटर के बाद क्या?
सीए फाउंडेशन सफल छात्र: वे अब सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के पात्र हो गए हैं।
सीए इंटरमीडिएट सफल छात्र: जिन्होंने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास कर लिए हैं, वे अब अपनी अनिवार्य 'प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' या 'आर्टिकलशिप' शुरू कर सकेंगे। इसके बाद वे सीए फाइनल परीक्षा की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे।
मेरिट लिस्ट और टॉपर्स
नतीजों के साथ ही आईसीएआई ने टॉप 50 उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट भी जारी की है। इस बार के परिणामों में पास प्रतिशत को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिस्पर्धा काफी कठिन रही है। इंटरमीडिएट स्तर पर दोनों ग्रुप पास करने वाले छात्रों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले सकारात्मक बदलाव देखा गया है।
आईसीएआई ने छात्रों को सलाह दी है कि यदि उन्हें वेबसाइट पर ट्रैफिक के कारण रिजल्ट देखने में देरी हो रही है, तो वे कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। डिजिटल स्कोरकार्ड के अलावा, आधिकारिक मार्कशीट बाद में छात्रों के रजिस्टर्ड पते पर भेजी जाएगी।
लेखक के बारे में
प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं।
