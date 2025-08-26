ICAI CA Foundation admit card: ca admit card for September 2025 exam soon at eservices.icai.org ICAI CA Admit Card 2025: आईसीएआई सीए फाउंडेशन 2025 एडमिट कार्ड का इंतजार, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
ICAI CA Admit Card 2025: आईसीएआई सीए फाउंडेशन 2025 एडमिट कार्ड का इंतजार, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

ICAI CA Foundation Admit Card 2025: आईसीएआई जल्द ही सितंबर 2025 में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) फाउंडेशन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। आईसीएआई एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org पर जारी करेगा।

Tue, 26 Aug 2025 03:25 PM
ICAI CA Foundation Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से जल्द ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) फाउंडेशन सितंबर 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का इंतजार है। आईसीएआई एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org पर जारी करेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा डेटशीट-

आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को किया जाएगा। वहीं, सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 10, 12 और 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

आईसीएआई सीए सितंबर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 4,7 और 9 सितंबर 2025 को किया जाएगा। वहीं, सीए सितंबर ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 11, 13 और 15 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

आईसीएआई सीए सितंबर फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

ICAI CA September 2025 Admit Card : एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

ICAI CA exam Admit Card
