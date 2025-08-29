icai ca foundation admit card 2025 download link intermediate final exam details ICAI CA Admit Card 2025: सितंबर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
ICAI ने सितंबर 2025 की CA परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार icai.org से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड और फोटो आईडी अनिवार्य है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:11 PM
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (icai) ने सितंबर 2025 में होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये एडमिट कार्ड तीनों लेवल यानी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के लिए उपलब्ध हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट icai.org से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

  • सबसे पहले ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाएं।
  • "E-Services" सेक्शन में जाएं।
  • "CA Foundation Admit Card 2025" पर क्लिक करें।
  • अपना SSP ID रजिस्ट्रेशन नंबर और SSP पासवर्ड डालें।
  • स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का नाम और सेशन, पेपर की तारीखें और टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पता शामिल रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। अगर किसी भी जानकारी में गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत ICAI से संपर्क करें।

परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रिंटेड एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना अनिवार्य है। इसके अलावा हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखनी होगी। बिना एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

इस तरह ICAI ने सितंबर में होने वाली CA परीक्षा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे एडमिट कार्ड समय रहते डाउनलोड करें और परीक्षा से पहले सभी जरूरी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

