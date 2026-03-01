Hindustan Hindi News
ICAI CA Final Result 2026: आज जारी होंगे सीए फाइनल 2026 के नतीजे, ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड

Mar 01, 2026 05:51 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
ICAI CA Final Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज यानी 1 मार्च 2026 को सीए फाइनल परीक्षा (नवंबर 2025 सत्र) के परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ICAI CA Final Result 2026: चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों का लंबा इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज यानी 1 मार्च 2026 को सीए फाइनल परीक्षा (नवंबर 2025 सत्र) के परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। संस्थान ने पहले ही सूचित कर दिया था कि नतीजे रविवार को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

सीए फाइनल की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परिणाम के साथ ही देश को कई नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट जगत में अपना योगदान देंगे।

रिजल्ट कहां और कैसे देखें?

इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया है कि परिणाम केवल ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध होंगे। छात्र अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं:

icai.nic.in

icaiexam.icai.org

caresults.icai.org

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स:

  1. सबसे पहले ऊपर दी गई किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर 'CA Final Result Jan 2026' वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना रोल नंबर और पिन नंबर (PIN) या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।

ईमेल के जरिए भी मिलेगा रिजल्ट

ICAI ने उन छात्रों के लिए एक विशेष सुविधा भी दी है जो अपना रिजल्ट सीधे अपने ईमेल पर पाना चाहते थे। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें परिणाम घोषित होते ही उनके पंजीकृत ईमेल पते पर स्कोरकार्ड भेज दिया जाएगा। इससे छात्रों को वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक से बचने में मदद मिलेगी।

मेरिट लिस्ट और पासिंग पर्सेंटेज

रिजल्ट के साथ-साथ ICAI टॉपर्स की लिस्ट भी जारी करेगा। इस लिस्ट में उन छात्रों के नाम होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर टॉप 50 रैंक हासिल की है। इसके अलावा, ग्रुप-1, ग्रुप-2 और दोनों ग्रुपों का कुल पास प्रतिशत भी घोषित किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों के रुझानों को देखें तो सीए फाइनल का परिणाम काफी चुनौतीपूर्ण रहता है, जिससे सफल होने वाले छात्रों की खुशी दोगुनी हो जाती है।

अगला कदम क्या होगा?

जो छात्र सीए फाइनल के दोनों ग्रुप पास कर लेंगे, वे आधिकारिक रूप से 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' कहलाने के हकदार हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें ICAI की सदस्यता के लिए आवेदन करना होगा। वहीं, जो छात्र सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वे अपनी कमियों को पहचान कर अगले सत्र की परीक्षा के लिए फिर से तैयारी शुरू कर सकते हैं।

संस्थान ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

ICAI CA exam Results
