ICAI CA Final Result 2026: आज जारी होंगे सीए फाइनल 2026 के नतीजे, ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड
ICAI CA Final Result 2026: चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों का लंबा इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज यानी 1 मार्च 2026 को सीए फाइनल परीक्षा (नवंबर 2025 सत्र) के परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। संस्थान ने पहले ही सूचित कर दिया था कि नतीजे रविवार को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
सीए फाइनल की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परिणाम के साथ ही देश को कई नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट जगत में अपना योगदान देंगे।
रिजल्ट कहां और कैसे देखें?
इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया है कि परिणाम केवल ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध होंगे। छात्र अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं:
icai.nic.in
icaiexam.icai.org
caresults.icai.org
रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स:
- सबसे पहले ऊपर दी गई किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. होमपेज पर 'CA Final Result Jan 2026' वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना रोल नंबर और पिन नंबर (PIN) या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।
ईमेल के जरिए भी मिलेगा रिजल्ट
ICAI ने उन छात्रों के लिए एक विशेष सुविधा भी दी है जो अपना रिजल्ट सीधे अपने ईमेल पर पाना चाहते थे। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें परिणाम घोषित होते ही उनके पंजीकृत ईमेल पते पर स्कोरकार्ड भेज दिया जाएगा। इससे छात्रों को वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक से बचने में मदद मिलेगी।
मेरिट लिस्ट और पासिंग पर्सेंटेज
रिजल्ट के साथ-साथ ICAI टॉपर्स की लिस्ट भी जारी करेगा। इस लिस्ट में उन छात्रों के नाम होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर टॉप 50 रैंक हासिल की है। इसके अलावा, ग्रुप-1, ग्रुप-2 और दोनों ग्रुपों का कुल पास प्रतिशत भी घोषित किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों के रुझानों को देखें तो सीए फाइनल का परिणाम काफी चुनौतीपूर्ण रहता है, जिससे सफल होने वाले छात्रों की खुशी दोगुनी हो जाती है।
अगला कदम क्या होगा?
जो छात्र सीए फाइनल के दोनों ग्रुप पास कर लेंगे, वे आधिकारिक रूप से 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' कहलाने के हकदार हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें ICAI की सदस्यता के लिए आवेदन करना होगा। वहीं, जो छात्र सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वे अपनी कमियों को पहचान कर अगले सत्र की परीक्षा के लिए फिर से तैयारी शुरू कर सकते हैं।
संस्थान ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
