ICAI CA Final Result 2026: आज जारी होगा ICAI CA फाइनल मई 2026 का रिजल्ट, caresults.icai.org पर करें चेक
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज यानी 18 जून को CA फाइनल मई 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड ICAI की आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की मदद से चेक कर सकेंगे।
ICAI CA Final Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज यानी 18 जून को CA फाइनल मई 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड ICAI की आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की मदद से चेक कर सकेंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ये दोनों जानकारी पहले से तैयार रखें, ताकि परिणाम देखने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बता दें कि रिजल्ट के साथ ICAI पास प्रतिशत, मेरिट लिस्ट और ऑल इंडिया रैंक (AIR) हासिल करने वाले उम्मीदवारों की जानकारी भी जारी कर सकता है।
CA Final Result 2026: ऐसे करें रिजल्ट चेक
उम्मीदवार सबसे पहले ICAI की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं।
इसके बाद CA Final May 2026 Result लिंक पर क्लिक करें।
अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करके उसकी एक कॉपी सुरक्षित रख लें।
रिजल्ट चेक करने के लिए जरूरी जानकारी
रजिस्ट्रेशन नंबर
रोल नंबर
आज शाम जारी होगा रिजल्ट
बता दें कि ये जानकारी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में दी गई होगी। ICAI ने हाल ही में CA फाइनल मई 2026 परीक्षा के रिजल्ट को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की है। नोटिस के अनुसार, परीक्षा का परिणाम 18 जून 2026 की शाम तक घोषित किया जाएगा।
इन विषयों का होता है मूल्यांकन
बता दें कि CA इंटरमीडिएट परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) कोर्स का एक महत्वपूर्ण चरण है। हर साल हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। CA इंटरमीडिएट परीक्षा में अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे विषयों का मूल्यांकन किया जाता है।
पासिंग पर्सेंटेज
वहीं, जनवरी 2026 सत्र में CA इंटरमीडिएट परीक्षा का पास प्रतिशत कम रहा था। ग्रुप-I में 1,05,526 उम्मीदवारों में से 14,733 सफल हुए, जिससे पास प्रतिशत 13.96% रहा। वहीं ग्रुप-II में 69,477 उम्मीदवारों में से 10,798 अभ्यर्थी पास हुए और पास प्रतिशत 15.54% दर्ज किया गया। दोनों ग्रुप की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों में 41,798 में से 3,924 अभ्यर्थी सफल हुए। इस तरह उनका कुल पास प्रतिशत 9.39% रहा।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट, मार्कशीट, उत्तरपुस्तिका सत्यापन (Verification) और अन्य जरूरी सूचनाओं के लिए ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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