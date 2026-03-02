ICAI CA Final Result 2026: ICAI सीए फाइनल में दीक्षा गोयल ने हासिल की AIR 1, यहां देखें पूरी टॉपर्स लिस्ट
ICAI CA Final Jan 2026 Toppers: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाइनल परीक्षा (जनवरी 2026 सत्र) का परिणाम घोषित कर दिया है। करनाल की रहने वाली दीक्षा गोयल ने ऑल इंडिया लेवल पर पहली रैंक (AIR 1) हासिल कर इतिहास रच दिया है।
ICAI CA Final Jan 2026 Toppers: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाइनल परीक्षा (जनवरी 2026 सत्र) का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार के नतीजों में बेटियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। करनाल की रहने वाली दीक्षा गोयल ने ऑल इंडिया लेवल पर पहली रैंक (AIR 1) हासिल कर इतिहास रच दिया है।
सीए फाइनल की परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, और इसमें टॉप रैंक हासिल करना किसी बड़े सपने के सच होने जैसा है। दीक्षा की इस सफलता ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है।
कौन हैं इस बार के चमकते सितारे? (टॉपर्स लिस्ट)
ICAI द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार, टॉप तीन स्थानों पर रहने वाले मेधावी छात्र इस प्रकार हैं:
दीक्षा गोयल (AIR 1): दीक्षा ने कुल 800 अंकों में से शानदार अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। उनकी सफलता की कहानी उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं।
दूसरे स्थान पर (AIR 2): इस गौरवशाली लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल करने वाले छात्र अनिरुध्द गर्ग ने भी कड़ी मेहनत और निरंतरता का परिचय दिया है।
तीसरे स्थान पर (AIR 3): तीसरे स्थान पर रहने वाले मेधावी छात्र रिषभ जैन और ध्रुव डेंबला ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और माता-पिता के मार्गदर्शन को दिया है।
संस्थान ने परिणामों के साथ-साथ ग्रुप-वाइज पास प्रतिशत भी जारी किया है, जो पिछले सत्रों की तुलना में काफी बेहतर नजर आ रहा है।
सफलता का मंत्र: दीक्षा गोयल की जुबानी
अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद दीक्षा गोयल ने अपनी तैयारी के सफर के बारे में साझा करते हुए बताया कि सीए बनने का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने कहा, "मैंने हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई की और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर विशेष ध्यान दिया। सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद पर भरोसा रखें और असफलताओं से घबराएं नहीं।"
दीक्षा की इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का तांता लगा हुआ है। कई दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और शिक्षाविदों ने उन्हें देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए तैयार एक उभरता हुआ सितारा बताया है।
कुल 7,590 उम्मीदवारों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के रूप में अपनी योग्यता पूरी की और सफलता प्राप्त की।
रिजल्ट कैसे चेक करें और आगे क्या?
सफल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर और पिन या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। जो छात्र इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, संस्थान ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए अगले सत्र के लिए और बेहतर तैयारी करने की सलाह दी है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स