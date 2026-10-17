सीए फाइनल नवंबर 2026 का एडमिट कार्ड जारी, eservices.icai.org पर घर बैठे ऐसे करें डाउनलोड
आईसीएआई ने सीए फाइनल नवंबर 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। eservices.icai.org से डाउनलोड करें। परीक्षा 2 से 13 नवंबर तक दो ग्रुप में होगी।
सीए बनने का सपना आंखों में सजाए बैठे हजारों छात्रों के लिए इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान यानी आईसीएआई ने सीए फाइनल नवंबर 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब किताबों में डूबने और आखिरी रिवीजन का वक्त है। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अपना लॉगिन ब्योरा डालना होगा। संस्थान ने साफ कर दिया है कि एडमिट कार्ड की कोई कागजी कॉपी नहीं भेजी जाएगी। यानी डाक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर उम्मीदवार को खुद आईसीएआई के पोर्टल पर जाकर इसे निकालना होगा। इसलिए देर मत कीजिए और आज ही अपना हॉल टिकट सुरक्षित कर लीजिए।
कब होगी परीक्षा
सीए फाइनल की परीक्षा 2 नवंबर से 13 नवंबर 2026 तक चलेगी। परीक्षा दो ग्रुप में होगी। ग्रुप 1 के पेपर 2 नवंबर 4 नवंबर और 6 नवंबर को होंगे। ग्रुप 2 के पेपर 9 नवंबर 11 नवंबर और 13 नवंबर को लिए जाएंगे। यानी हर पेपर के बीच एक दिन का अंतर रखा गया है ताकि छात्रों को तैयारी का थोड़ा वक्त मिल सके।
ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
एडमिट कार्ड निकालना बेहद आसान है। बस इन कदमों को अपनाइए -
1. सबसे पहले eservices.icai.org वेबसाइट पर जाइए।
2. होमपेज पर एडमिट कार्ड का लिंक ढूंढकर उस पर क्लिक कीजिए।
3. अपना लॉगिन ब्योरा भरिए।
4. सबमिट बटन दबाइए।
5. स्क्रीन पर सीए फाइनल नवंबर 2026 का एडमिट कार्ड खुल जाएगा।
6. इसे डाउनलोड कीजिए और परीक्षा के लिए संभालकर रख लीजिए।
एडमिट कार्ड पर क्या लिखा होगा
हॉल टिकट पर कई जरूरी जानकारियां दर्ज होंगी। इनमें उम्मीदवार का रोल नंबर शामिल है। परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता भी लिखा होगा। इसके अलावा परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी मिलेगी। परीक्षा वाले दिन के लिए जरूरी निर्देश और दिशा-निर्देश भी इसी पर छपे होंगे। डाउनलोड करते ही सारी जानकारी ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई गलती दिखे तो वक्त रहते संस्थान से संपर्क कीजिए।
पेपर के हिसाब से पूरा कार्यक्रम
- पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग: 2 नवंबर 2026 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक
- पेपर 2 एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट: 4 नवंबर 2026 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक
- पेपर 3 एडवांस्ड ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स: 6 नवंबर 2026 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक
- पेपर 4 डायरेक्ट टैक्स लॉज और इंटरनेशनल टैक्सेशन: 9 नवंबर 2026 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक
- पेपर 5 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज: 11 नवंबर 2026 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक
- पेपर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस: 13 नवंबर 2026 दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक
ध्यान दीजिए कि आखिरी पेपर एक घंटा ज्यादा चलेगा। बाकी सभी पेपर तीन घंटे के होंगे।
आखिरी दिनों के लिए छोटी सी सलाह
परीक्षा में अब गिनती के दिन बचे हैं। नया कुछ पढ़ने की जगह पुराने पढ़े हुए को दोहराइए। पिछले सालों के पेपर हल कीजिए और समय का हिसाब रखिए। एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवाकर पहले ही रख लीजिए। परीक्षा केंद्र का रास्ता भी एक बार पहले से देख लें तो अच्छा रहेगा। इससे परीक्षा वाले दिन घबराहट कम होगी और पूरा ध्यान पेपर पर रहेगा। सीए फाइनल को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। लेकिन सही रणनीति और मजबूत हौसले के साथ हर छात्र इसे पार कर सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव