ICAI ने जारी किया CA फाइनल जनवरी 2026 का रिजल्ट, अब icai.nic.in पर करें चेक
ICAI ने CA फाइनल जनवरी 2026 परीक्षा का रिजल्ट 1 मार्च को जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर से परिणाम देख सकते हैं।
icai ca final january 2026 result declared: देशभर के हजारों CA अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountants of India) ने सीए फाइनल जनवरी 2026 परीक्षा का परिणाम आज 1 मार्च 2026 को घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है, इसलिए परिणाम जारी होते ही अभ्यर्थियों में उत्साह और हलचल दोनों देखने को मिल रही है।
कहां और कैसे देखें रिजल्ट
CA फाइनल का परिणाम केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किया गया है। उम्मीदवारों को अपना परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाना होगा। रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर अनिवार्य है, इसलिए उम्मीदवारों को यह जानकारी पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है।
ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
- उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “CA Final January 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।
- सबमिट करते ही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- स्कोरकार्ड डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
स्कोरकार्ड में क्या क्या जानकारी होगी
जारी किए गए स्कोरकार्ड में कई महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं, जैसे:
- उम्मीदवार का नाम
- रोल नंबर
- रजिस्ट्रेशन नंबर
- ग्रुप वाइज प्राप्त अंक
- कुल अंक
- रिजल्ट स्टेटस यानी पास या फेल
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे स्कोरकार्ड में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।
गलती मिलने पर क्या करें
यदि स्कोरकार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो उम्मीदवार तुरंत ICAI के आधिकारिक माध्यम से संपर्क करें। समय रहते सूचना देने से सुधार की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
CA फाइनल पास करने के बाद क्या होगा
CA फाइनल परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें ICAI की सदस्यता के लिए निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। सदस्यता मिलने के बाद वे आधिकारिक रूप से CA के रूप में प्रैक्टिस, नौकरी या फर्म से जुड़ सकते हैं।
स्कोरकार्ड संभालकर रखना जरूरी
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे डाउनलोड किया गया स्कोरकार्ड सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया, सदस्यता आवेदन और करियर संबंधी औपचारिकताओं में इसकी जरूरत पड़ेगी।
