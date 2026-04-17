CA Final और Inter के एडमिट कार्ड जारी, मई 2026 एग्जाम से पहले तुरंत करें डाउनलोड
ICAI ने CA Final और Intermediate मई 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार SSP पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही पूरी एग्जाम डेट्स भी जानें।
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA Final और CA Intermediate (Inter) मई 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब जिन उम्मीदवारों ने समय पर आवेदन किया था, वे अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन मोड में जारी किए गए हैं, यानी किसी भी छात्र को पोस्ट के जरिए हॉल टिकट नहीं भेजा जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को खुद ही आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है। छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं -
- सबसे पहले ICAI के ई-सर्विस पोर्टल पर जाएं
- “Intermediate/Final/Foundation Admit Card” लिंक पर क्लिक करें
- अपना SSP नंबर (लॉगिन आईडी) और पासवर्ड डालें
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड टैब पर क्लिक करें
- पीडीएफ डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें
छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से चेक करें।
गलती दिखे तो तुरंत कराएं सुधार
अगर एडमिट कार्ड में नाम, फोटो या किसी भी तरह की जानकारी में गलती नजर आती है, तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत ICAI से संपर्क करके सुधार करवाना जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी के साथ परीक्षा में बैठने में परेशानी हो सकती है।
एग्जाम सेंटर पर क्या जरूरी है
परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज होगा। इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ एक वैध सरकारी आईडी प्रूफ भी साथ रखना अनिवार्य है।
मई 2026 में कब होंगे एग्जाम
ICAI ने मई 2026 परीक्षा का पूरा शेड्यूल भी पहले ही जारी कर दिया है। CA Final और Inter दोनों परीक्षाएं महीने के पहले हिस्से में आयोजित की जाएंगी।
CA Final परीक्षा तिथियां
- Group I: 2, 4, 6 मई 2026
- Group II: 8, 10, 12 मई 2026
CA Intermediate परीक्षा तिथियां
- Group I: 5, 7, 9 मई 2026
- Group II: 11, 13, 15 मई 2026
दोनों लेवल की परीक्षाएं अल्टरनेट दिनों में होंगी, ताकि छात्रों को हर पेपर के बीच थोड़ा समय रिवीजन के लिए मिल सके।
पास प्रतिशत से समझें परीक्षा का लेवल
CA परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है और हालिया आंकड़े भी यही बताते हैं। जनवरी 2026 में CA Intermediate का कुल पास प्रतिशत सिर्फ 9.39% रहा था।
- Group I पास प्रतिशत: 13.96%
- Group II पास प्रतिशत: 15.54%
ये आंकड़े दिखाते हैं कि इस परीक्षा को पास करने के लिए गहरी तैयारी और लगातार मेहनत बेहद जरूरी है।
ऑनलाइन ही मिलेगा रिजल्ट
एग्जाम के बाद उम्मीदवार अपना रिजल्ट भी ऑनलाइन ही चेक कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें ICAI की वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालने होंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव