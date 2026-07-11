ICAI CA Exam 2026: सितंबर और नवंबर परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 19 जुलाई तक करें अप्लाई; नहीं लगेगी लेट फीस
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर और नवंबर 2026 में होने वाली सीए परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। बिना लेट फीस के 19 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई करें।
सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद काम की खबर है। अगर आप भी इन दिनों दिन-रात एक करके किताबों में खोए हुए हैं और अपनी अगली परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार अब खत्म हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर और नवंबर 2026 में होने वाली सीए परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की विंडो खोल दी है। अब बिना कोई और देरी किए आपको अपने फॉर्म भरने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ICAI ने साफ कर दिया है कि जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वे आधिकारिक ई-सर्विसेज पोर्टल eservices.icai.org पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2026 तय की गई है। अगर आप इस तारीख तक अपना फॉर्म जमा कर देते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज या लेट फीस नहीं देनी होगी।
हम सभी जानते हैं कि कई बार हम आखिरी वक्त के लिए चीजें टाल देते हैं। लेकिन, आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर किसी वजह से आप 19 जुलाई तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। ICAI ने ऐसे छात्रों को 22 जुलाई 2026 तक का मौका दिया है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जेब से 600 रुपये की लेट फीस चुकानी पड़ेगी।
गलतियों को सुधारने का भी मिलेगा मौका
इंसान से गलतियां होना बहुत आम बात है। कई बार जल्दबाजी में या सर्वर स्लो होने की वजह से फॉर्म भरते समय नाम, पते या किसी और जरूरी जानकारी में कोई न कोई चूक हो ही जाती है। छात्रों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए ICAI ने करेक्शन विंडो यानी फॉर्म में सुधार करने की सहूलियत भी दी है। यह सुधार खिड़की 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2026 के बीच खुली रहेगी। हालांकि, इसके जरिए आप अपने एप्लीकेशन की सिर्फ कुछ चुनिंदा जानकारियों में ही बदलाव कर पाएंगे। जैसे ही यह सुधार खिड़की खुलेगी, ICAI की तरफ से इसके बारे में विस्तार से नए निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे।
CA परीक्षा के लिए कैसे करें अप्लाई?
अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या फिर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकते हैं -
पहला कदम: सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के ब्राउजर में ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org को ओपन करें।
दूसरा कदम: अगर आपका अकाउंट इस पोर्टल पर पहले से बना हुआ है, तो अपने पुराने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। वहीं, अगर आप नए यूजर हैं, तो पहले खुद को रजिस्टर करें।
तीसरा कदम: पोर्टल में जाने के बाद अपनी स्क्रीन पर सितंबर या नवंबर 2026 परीक्षा के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना सही कोर्स चुनें (जैसे- फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल)।
चौथा कदम: अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें मांगी गई अपनी सारी जरूरी डिटेल्स बिल्कुल सही-सही भरें।
पांचवां कदम: सारी जानकारी भरने के बाद तय की गई परीक्षा फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें और अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दें।
छठा कदम: फॉर्म सबमिट होने के बाद कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करना न भूलें। भविष्य की जरूरत के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल
किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसकी तारीखें याद रखना हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसी से आप अपनी पढ़ाई और रिवीजन का सही प्लान बना पाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं पूरे शेड्यूल पर -
- बिना लेट फीस अप्लाई करने की आखिरी तारीख: 19 जुलाई
- लेट फीस (600 रुपये) के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख: 22 जुलाई
- फॉर्म में सुधार यानी करेक्शन विंडो: 23 जुलाई से 25 जुलाई
- CA फाउंडेशन परीक्षा की तारीखें: 2, 5, 7 और 9 सितंबर
- CA इंटरमीडिएट (ग्रुप 1) परीक्षा: 1, 3 और 6 सितंबर
- CA इंटरमीडिएट (ग्रुप 2) परीक्षा: 8, 10 और 12 सितंबर
- CA फाइनल (ग्रुप 1) परीक्षा: 2, 4 और 6 नवंबर
- CA फाइनल (ग्रुप 2) परीक्षा: 9, 11 और 13 नवंबर
वक्त रहते फॉर्म भरना क्यों है अक्लमंदी का काम?
अक्सर छात्र पढ़ाई के भारी दबाव में फॉर्म भरने की बात दिमाग से निकाल देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो काफी दिन बचे हैं, आराम से भर लेंगे। लेकिन आखिरी दिनों में देशभर के लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जिससे कई बार वेबसाइट क्रैश होने या पेमेंट अटकने का खतरा बना रहता है। ऐसे में बेवजह का तनाव मोल लेने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप शुरुआत के दिनों में ही अपना रजिस्ट्रेशन पक्का कर लें। ऐसा करने से न सिर्फ आप 600 रुपये की लेट फीस बचाएंगे, बल्कि आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन और मॉक टेस्ट पर रहेगा। सीए की परीक्षा कोई आम परीक्षा नहीं है; यह आपकी मेहनत, लगन और धैर्य का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसमें छोटी सी चूक भी आपके पूरे अटेंप्ट पर भारी पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव