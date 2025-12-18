ICAI CA Admit Card 2026: आईसीएआई सीए जनवरी एडमिट कार्ड 2026 icai.org पर जारी, Direct Link

संक्षेप: ICAI CA Admit Card January 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से जनवरी 2026 में होने वाली सीए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड eservices.icai.org पर जारी कर दिया गया है।

ICAI CA Admit Card January 2026 Download: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से जनवरी 2026 में होने वाली सीए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी जनवरी 2026 सेशन परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

ICAI CA Admit Card January 2026 Download Link आईसीएआई सीए जनवरी 2026 फाइनल परीक्षा- आईसीएआई सीए जनवरी फाइनल ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 5, 7 और 9 जनवरी 2026 को किया जाएगा। वहीं, सीए जनवरी फाइनल ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 11, 13 और 16 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पेपर 1 से लेकर पेपर 5 का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 6 का आयोजन दोपहर 2 बज से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 4 घंटे का समय मिलेगा।

आईसीएआई सीए जनवरी 2026 इंटरमीडिएट परीक्षा- आईसीएआई सीए जनवरी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 6, 8 और 10 जनवरी 2026 को किया जाएगा। वहीं, सीए जनवरी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 12,15 और 17 जनवरी 2026 को किया जाएगा। सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी पेपर का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।

आईसीएआई सीए जनवरी 2026 फाउंडेशन परीक्षा- आईसीएआई सीए जनवरी फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 18, 20, 22 और 24 जनवरी 2026 को किया जाएगा। सीए फाउंडेशन पेपर 1 और पेपर 2 का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सीए फाउंडेशन पेपर 3 और पेपर 4 का आयोजन दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा।

ICAI CA January 2026 Admit Card : सीए जनवरी 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।