IBPS : यूपी की सहकारी संस्थाओं में होगी 12500 पदों पर भर्ती, आईबीपीएस परीक्षा से होगा चयन

यूपी के सहकारिता विभाग में रिक्त 5000 पद समेत सहकारी संस्थाओं के कुल 12500 खाली पदों पर भर्ती होगी। सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन कराए जाने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में विभाग ने सभी संस्थाओं को अपने यहां कुल रिक्त पदों का ब्योरा भेजने के निर्देश दिए हैं।

यूपी के 50 जिला सहकारी बैंकों में ही लगभग 2200 पद रिक्त चल रहे हैं। अन्य सहकारी संस्थाओं को मिलाकर करीब 5000 पद रिक्त होने का अनुमान है। बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि समितियों (पैक्स) पर ही लगभग 7,500 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इस तरह कुल 12500 पदों पर नियुक्ति के लिए युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा।

प्रश्नपत्र का विश्लेषण और प्रसार गैरकानूनी प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने चेतावनी जारी की है कि सोशल मीडिया पर चल रही परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की चर्चा, विश्लेषण या प्रसार करना अब गैरकानूनी है। आयोग ने चेताया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा प्रश्नपत्रों, उत्तर कुंजी या इसके हिस्से को बिना अनुमति लीक करना, साझा करना, या चर्चा करना कानूनन अपराध माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को तीन से पांच वर्ष की कैद,दस लाख तक जुर्माना हो सकता है।