IBPS SO Result 2025 OUT: आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 ibps.in पर जारी, Direct Link
IBPS SO Prelims Result 2025, Direct Link: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने सीआरपी एसओ (स्पेशलिस्ट ऑफिसर) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कैंडिडेट को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा। कैंडिडेट को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तारीख/पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2025 को किया गया था। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 1007 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
IBPS SO Prelims Result 2025 pdf download Direct Link
उम्मीदवार अपने रिजल्ट में कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, जन्म तारीख, परीक्षा का नाम, माता-पिता का नाम, कैटेगरी, परीक्षा में प्राप्त किए अंक आदि को ठीक से चेक करें।
एसओ की वैकेंसी -
आईटी ऑफिसर - 203
एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर (AFO)- 310
राजभाषा अधिकारी - 78
लॉ ऑफिसर स्केल-1 - 56
एचआर / पर्सनल ऑफिसर - 10
मार्केटिंग ऑफिसर (एमओ) - 350
इन बैंकों में होगी भर्ती
बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
IBPS SO Prelims Result 2025: कैंडिडेट आईबीपीएस सीआरपी एसओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट कैसे चेक करें-
1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक “CPR-SPL-XIV” पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करना होगा।
4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
5. उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।