Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IBPS SO Recruitment 2026: बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 745 पदों पर निकली भर्ती, 80 हजार से ज्यादा सैलरी

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

IBPS SO Recruitment 2026: IBPS ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 745 स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2026 है।

IBPS SO Recruitment 2026: बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 745 पदों पर निकली भर्ती, 80 हजार से ज्यादा सैलरी

IBPS SO Recruitment 2026: सरकारी बैंक में ऑफिसर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 745 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।

वैकेंसी की डिटेल्स और जरूरी तारीखें

भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से ये पद शामिल हैं:

आईटी ऑफिसर (Scale-I): 301 पद

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर (AF ऑफिसर: 190 पद

राजभाषा अधिकारी: 89 पद

एचआर/पर्सनल ऑफिसर: 60 पद

लॉ ऑफिसर : 105 पद

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 तय की गई है। इसके बाद वेबसाइट का लिंक डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:5 बड़ी भर्ती: 8वीं, 10वीं, 12वीं पास के लिए 6500+ पदों पर बंपर सरकारी नौकरियां

शैक्षणिक योग्यता-

आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

IBPS SO 2025 Notification Link

आयु सीमा-

आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की जन्मतिथि 2 जुलाई 1995 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

ये भी पढ़ें:NIACL में 550 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा तुरंत करें अप्लाई

वेतनमान -

बेसिक: 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920 रुपये

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 175 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

ये भी पढ़ें:12वीं पास युवाओं के लिए पुलिस कांस्टेबल के 3991 पदों पर निकली भर्ती

भर्ती का चयन-

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर अंतिम रूप से चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को तीन कड़े चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन अगस्त 2026 में किया जाएगा। प्रीलिम्स पास करने वाले अभ्यर्थी नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण इंटरव्यू होगा। अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी,

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Ibps Rrb Sarkari Naukri
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।