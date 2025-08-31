IBPS SO Exam Analysis 2025: कैसा रहा आईबीपीएस एसओ एग्जाम 2025, जानें डिटेल्स

IBPS SO Prelims Exam Analysis 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2025 को पूरा हो गया है। परीक्षा का लेवल मोडरेट था। हर एक सेक्शन में कुल 50 प्रश्न थे।

IBPS SO Prelims Exam Analysis 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2025 को पूरा हो गया है। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया गया था। परीक्षा का लेवल मोडरेट था। परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 150 प्रश्न पूछे गए। सभी प्रश्नों का कुल अंक 125 है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया गया। परीक्षा में उम्मीदवारों से तीन सेक्शन इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस/क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न पूछे गए। हर एक सेक्शन में कुल 50 प्रश्न थे।

पहली शिफ्ट में इंग्लिश सेक्शन आसान से मोडरेट रहा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस/क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन का लेवल मोडरेट रहा। पहली शिफ्ट का ओवरऑल लेवल मोडरेट रहा। उम्मीदवारों ने बताया कि कुछ प्रश्नों को हल करने में उन्हें बहुत अधिक समय लगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में उम्मीदवारों से बोट एंड स्ट्रीम, आयु, लाभ और हानि, सीआई, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाईम आदि विषयों से प्रश्न पूछे गए थे। दूसरी शिफ्ट का ओवर लेवल मोडरेट रहा। इंग्लिश सेकेंड में अधिकतर प्रश्न रीडिंग काॅम्प्रिहेंशन से पूछे गए थे।

इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 1007 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

एसओ की वैकेंसी - आईटी ऑफिसर - 203

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर (AFO)- 310

राजभाषा अधिकारी - 78

लॉ ऑफिसर स्केल-1 - 56

एचआर / पर्सनल ऑफिसर - 10

मार्केटिंग ऑफिसर (एमओ) - 350