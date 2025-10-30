Hindustan Hindi News
IBPS SO Mains Admit Card 2025: आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेंस एडमिट कार्ड 2025 ibps.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: IBPS SO Mains Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) मेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ibps.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Thu, 30 Oct 2025 06:36 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
IBPS SO Mains Admit Card 2025 Download Link: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) मेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तारीख/पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 1007 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आईबीपीएस एसओ मेंस परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को किया जाएगा।

एसओ की वैकेंसी -

आईटी ऑफिसर - 203

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर (AFO)- 310

राजभाषा अधिकारी - 78

लॉ ऑफिसर स्केल-1 - 56

एचआर / पर्सनल ऑफिसर - 10

मार्केटिंग ऑफिसर (एमओ) - 350

आईबीपीएस एसओ मेन्स 2025 का एग्जाम पैटर्न:

ऑनलाइन मेन्स एग्जाम में लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर/पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के पदों के लिए 60 अंकों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसके अलावा राजभाषा अधिकारी के पदों पर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर अपना रिस्पान्स टाइप करना होगा। बता दें कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट पूरा होने के तुरंत बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ७स्ट के लिए कुल 1 घंटे का समय दिया जाएगा और टेस्ट 60 अंक होगा। वहीं, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए अलग-अलग टाइमिंग होगी। कैंडिडेट्स के प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर हर गलत उत्तर के 1/4(0.25) अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।

इन बैंकों में होगी भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

IBPS SO Mains Admit Card 2025: आईबीपीएस एसओ मेंस एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

