IBPS SO Admit Card 2025: आईबीपीएस एसओ 2025 के एडमिट कार्ड का ibps.in पर इंतजार, 30 अगस्त को होगी परीक्षा
Hindi News करियर न्यूज़

IBPS SO Admit Card 2025: आईबीपीएस एसओ 2025 के एडमिट कार्ड का ibps.in पर इंतजार, 30 अगस्त को होगी परीक्षा

IBPS SO Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से जल्द ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ibps.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 10:52 AM
IBPS SO Admit Card 2025: आईबीपीएस एसओ 2025 के एडमिट कार्ड का ibps.in पर इंतजार, 30 अगस्त को होगी परीक्षा

IBPS SO Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से जल्द ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तारीख/पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 1007 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2025 को संभावित है। परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों का कुल अंक 125 होगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा।

एसओ की वैकेंसी -

आईटी ऑफिसर - 203

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर (AFO)- 310

राजभाषा अधिकारी - 78

लॉ ऑफिसर स्केल-1 - 56

एचआर / पर्सनल ऑफिसर - 10

मार्केटिंग ऑफिसर (एमओ) - 350

इन बैंकों में होगी भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

IBPS SO Admit Card 2025: आईबीपीएस एसओ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

