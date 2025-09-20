IBPS RRB Vacancy : आईबीपीएस क्लर्क व पीओ के 13217 पदों पर भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तिथि

IBPS RRB Vacancy 2025 : आईबीपीएस की ओर से आरआरबी में निकाली गई क्लर्क और पीओ के पदों पर बंपर भर्ती के आवेदन की कल 21 सितंबर 2025 अंतिम तिथि है। इस भर्ती के जरिए रीजनल रूरल बैंकों में क्लर्क और पीओ की 13217 वैकेंसी भरी जाएंगी।

Sat, 20 Sep 2025 01:47 PM

IBPS RRB Vacancy 2025 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में निकाली गई क्लर्क और पीओ के पदों पर बंपर भर्ती के आवेदन की कल 21 सितंबर 2025 अंतिम तिथि है। इस भर्ती के जरिए रीजनल रूरल बैंकों में क्लर्क और पीओ की 13217 वैकेंसी भरी जाएंगी। आरआरबी में मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) के 7972 पद हैं। वहीं ऑफिसर स्केल-। के 3007 और ऑफिसर स्केल-III के 199 पद है एवं अन्य पद ऑफिसर स्केल-।। के हैं। जिन इच्छुक व योग्य युवाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्दी ibps.in पर जाकर अप्लाई करें। फीस भुगतान की अंतिम तिथि भी 21 सितंबर 2025 है। प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन नवंबर 2025 में किया जाएगा।

पद और योग्यता - मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) - 7972 पद योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन।

ऑफिसर स्केल-1 - 3907 पद योग्यता - किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन।

जनरल बैंकिंग ऑफिसर (मैनेजर) स्केल II- 854 पद योग्यता - कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन। व दो साल का अनुभव।

आईटी ऑफिसर स्केल-II- 87 पद योग्यता - इलेक्ट्रॉनिक्स / संचार / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और 1 वर्ष का कार्य अनुभव।

सीए ऑफिसर स्केल-II- 69 पद योग्यता - आईसीएआई से सीए परीक्षा पास तथा सीए के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

लॉ ऑफिसर स्केल-II -48 पद योग्यता - 50 फीसदी अंकों के साथ कानून में लॉ डिग्री (एलएलबी) और 2 वर्ष का वकालत का अनुभव

ट्रेजरी मैनेजर स्केल-II- 16 पद योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वित्त में सीए या एमबीए एवं 1 वर्ष का अनुभव।

फाइनेंस मार्केटिंग ऑफिसर स्केल-II- 15 पद योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मार्केटिंग में एमबीए एवं 1 वर्ष का अनुभव।

एमबीए मार्केटिंग एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल-11- 50 पद योग्यता - कृषि/बागवानी/डेयरी/पशु/पशु चिकित्सा विज्ञान/इंजीनियरिंग/मत्स्यपालन में स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्ष का अनुभव।

ऑफिसर स्केल-III - 199 पद योग्यता - न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री और न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव।

ऑफिसर स्केल ।-18-30 वर्ष

ऑफिसर स्केल ।। - 21-32 वर्ष

ऑफिसर स्केल III - 21-40 वर्ष

आवेदन शुल्क- एससी, एसटी, PwBD कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 175 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 850 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

चयन प्रक्रिया-

ऑफिसर स्केल-। : प्रीलिम्स एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू

ऑफिस असिस्टेंट : प्रीलिम्स एग्जाम, मेन एग्जाम ।