IBPS RRB Recruitment 2025 : registration september 1 exam dates prelims mains interview schedule IBPS RRB Recruitment 2025: 1 सितंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, नवंबर-दिसंबर में होंगे प्रीलिम्स एग्जाम, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IBPS RRB Recruitment 2025 : registration september 1 exam dates prelims mains interview schedule

IBPS RRB Recruitment 2025: 1 सितंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, नवंबर-दिसंबर में होंगे प्रीलिम्स एग्जाम

IBPS RRB Recruitment 2025 : लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। IBPS ने RRB भर्ती परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलेगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 11:49 PM
share Share
Follow Us on
IBPS RRB Recruitment 2025: 1 सितंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, नवंबर-दिसंबर में होंगे प्रीलिम्स एग्जाम

IBPS RRB Recruitment 2025 : देशभर में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मौका आ रहा है। इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने अपने रीजनल रूरल बैंक (RRB) भर्ती परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। संस्था ने ऐलान किया है कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (CRP RRB XIV) के तहत ग्रुप A ऑफिसर (स्केल I, II, III) और ग्रुप B (ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज) के पदों पर भर्ती की जाएगी।

IBPS RRB Recruitment 2025 : कब तक होगी परीक्षा?

आईबीपीएस ने बताया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी और 21 सितंबर तक चलेगी। हालांकि, अभी तक कुल रिक्तियों की संख्या की जानकारी साझा नहीं की गई है।

  • प्री-एग्जाम ट्रेनिंग (PET): नवंबर 2025
  • प्रीलिम्स परीक्षा: नवंबर-दिसंबर 2025
  • प्रीलिम्स रिजल्ट: जनवरी 2026
  • मेन्स परीक्षा: फरवरी 2026
  • ग्रुप A (अफसर) इंटरव्यू: जनवरी-फरवरी 2026

IBPS RRB Recruitment 2025 : उम्मीदवारों को क्या करना होगा?

आईबीपीएस ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन, जरूरी निर्देश और पात्रता मानदंड (eligibility criteria) को ध्यान से पढ़ें। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जल्द ही आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

IBPS RRB Recruitment 2025 : इंटरव्यू कौन लेगा?

ग्रुप A ऑफिसर्स (स्केल I, II और III) की भर्ती प्रक्रिया में नोडल रीजनल रूरल बैंक, NABARD और आईबीपीएस मिलकर इंटरव्यू करवाएंगे। यह प्रक्रिया संबंधित प्राधिकरण से परामर्श कर जनवरी-फरवरी 2026 के बीच पूरी की जाएगी।

हर साल की तरह इस बार भी लाखों उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के वे उम्मीदवार जो सरकारी बैंकिंग जॉब का सपना देखते हैं, उनके लिए यह परीक्षा सुनहरा अवसर मानी जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कई राज्यों के ग्रामीण बैंकों में अफसर और ऑफिस असिस्टेंट की तैनाती होगी।

Ibps Rrb
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।