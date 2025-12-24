IBPS RRB PO Prelims Scorecard 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 2025 ibps.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: IBPS RRB PO Prelims Scorecard 2025: आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS RRB PO Prelims Scorecard 2025 Download: इंडियन बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन ने आरआरबी पीओ परीक्षा 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। कैंडिडेट को अपना स्कोरकार्ड चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा। कैंडिडेट को अपना स्कोरकार्ड चेक करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करना होगा।

IBPS RRB PO Prelims Scorecard 2025 Download Link स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि परीक्षा का रिजल्ट 19 दिसंबर, 2025 को घोषित किया गया था, और अब स्कोरकार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की विंडो केवल 31 दिसंबर, 2025 तक ही खुली रहेगी। इस तारीख के बाद लिंक एक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

IBPS RRB PO Prelims Scorecard 2025: कैंडिडेट आईबीपीएस आरआरबी पीओ स्कोरकार्ड 2025 को कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक “CPR-RRB” पर क्लिक करना होगा।

3. इससे बाद आपको “Common Recruitment Process Regional Rural Bank Phase XIV” पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको “Scores of Preliminary Examination for CRP-RRBs-XIV – Officer- Scale-I” पर क्लिक करना होगा।

5. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करना होगा।

6. अब आपकी स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड ओपन हो जाएगा।

7. उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।