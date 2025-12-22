Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025 OUT at ibps.in, download pdf direct link
IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एडमिट कार्ड 2025 ibps.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एडमिट कार्ड 2025 ibps.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

संक्षेप:

IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने आधिकारिक तौर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

Dec 22, 2025 08:50 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने आधिकारिक तौर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल रहे थे, वे अब ऑफिसर स्केल-1 (Scale 1) पद के लिए अपने हॉल टिकट आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल-2 और स्केल-3 के उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड एक दिन पहले ही उपलब्ध करा दिए गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025 Direct Link

परीक्षा की तारीख और महत्वपूर्ण जानकारी

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ऑफिसर स्केल-1 की मुख्य परीक्षा और ऑफिसर स्केल-2 व 3 के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं एक ही दिन, 28 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएंगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और शिफ्ट टाइमिंग दी गई है।

आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का तरीका

1. सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'CRP RRBs – Probationary Officer / Officer Scale Recruitment' वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. अब "Download IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025" के विकल्प को चुनें।

4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।

5. कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे भविष्य के लिए डाउनलोड और प्रिंट कर लें।

एग्जाम पैटर्न पर एक नजर

मेंस परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, जिसके लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा का फॉर्मेट इस प्रकार है-

रीजनिंग: 40 प्रश्न (50 अंक) - समय: 30 मिनट

संख्यात्मक योग्यता (Numerical Ability): 40 प्रश्न (50 अंक) - समय: 30 मिनट

जनरल अवेयरनेस: 40 प्रश्न (40 अंक) - समय: 15 मिनट

अंग्रेजी/हिंदी भाषा: 40 प्रश्न (40 अंक) - समय: 30 मिनट

कंप्यूटर नॉलेज: 40 प्रश्न (20 अंक) - समय: 15 मिनट

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी प्रूफ और उसकी फोटोकॉपी जरूर ले जाएं। परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आईबीपीएस की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Ibps Rrb Ibps Po Admit Card
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।