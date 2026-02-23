IBPS RRB PO फाइनल रिजल्ट 2026 ibps.in पर जारी, मेरिट लिस्ट का PDF ऐसे करें चेक
ibps rrb po final result 2026 out : IBPS ने RRB PO फाइनल रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है। इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थी अब अपना चयन स्थिति, स्कोर और प्रोविजनल अलॉटमेंट आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर देख सकते हैं।
ibps rrb po final result 2026 out : देशभर के हजारों बैंकिंग अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ने 23 फरवरी 2026 को आरआरबी पीओ फाइनल रिजल्ट 2026 जारी करने की घोषणा कर दी है। यह परिणाम ऑफिसर स्केल I यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, ऑफिसर स्केल II और ऑफिसर स्केल III पदों के लिए जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू राउंड में हिस्सा लिया था, वे अब अपना अंतिम चयन परिणाम देख सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी, जिसे बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी पाने का एक बड़ा मौका माना जाता है। अब मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के संयुक्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का प्रोविजनल अलॉटमेंट किया जाएगा।
फरवरी में हुआ था इंटरव्यू
इस भर्ती के तहत मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का इंटरव्यू फरवरी 2026 में आयोजित किया गया था। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही अभ्यर्थी अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अब संस्थान ने संयुक्त परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंक शामिल हैं। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके रिजल्ट देख सकते हैं। परिणाम में यह साफ बताया गया है कि उम्मीदवार चयनित हुआ है या नहीं और उसे किस बैंक में अस्थायी रूप से आवंटन मिला है।
ibps rrb ऑफिसर स्केल 2 GBO फाइनल रिजल्ट 2026 - डाउनलोड लिंक
IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट - डाउनलोड लिंक
IBPS RRB ऑफिसर स्केल 3 फाइनल रिजल्ट - 2026 डाउनलोड लिंक
इतनी बड़ी संख्या में भरे जाएंगे पद
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल हजारों पदों को भरा जाना है। ऑफिसर स्केल I के लिए लगभग 3928 पद निर्धारित किए गए हैं। ऑफिसर स्केल II के लिए 1184 पद रखे गए हैं। ऑफिसर स्केल III के लिए 202 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस तरह यह भर्ती ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चयनित उम्मीदवार देश के अलग अलग राज्यों में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।
तीन चरणों से होकर गुजरती है चयन प्रक्रिया
आरआरबी पीओ भर्ती प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें उम्मीदवारों को तीन अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें केवल स्क्रीनिंग की जाती है। इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है, जो मेरिट तय करने में अहम भूमिका निभाती है। अंतिम चरण इंटरव्यू का होता है, जहां उम्मीदवार की समझ, व्यक्तित्व और बैंकिंग ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पार करने वाले उम्मीदवार ही अंतिम चयन सूची में जगह बना पाते हैं।
ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट
जो उम्मीदवार अपना परिणाम देखना चाहते हैं, वे कुछ आसान चरणों को अपनाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर दिए गए सीआरपी आरआरबी सेक्शन पर क्लिक करें।
- फिर संबंधित फेज XIV लिंक को खोलें।
- ऑफिसर स्केल I, II या III रिजल्ट से जुड़ा नोटिस चुनें।
- लॉगिन पेज में रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
- कैप्चा भरकर लॉगिन करें।
- स्क्रीन पर आपका रिजल्ट स्टेटस दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं।
यहां देखें फाइनल कटऑफ
स्कोरकार्ड में क्या क्या जानकारी मिलेगी
अंतिम परिणाम के साथ उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड भी जारी किया जा रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं, जिनकी जांच करना जरूरी है।
- उम्मीदवार का नाम
- रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर
- श्रेणी यानी कैटेगरी
- अंतिम चयन स्थिति
- मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के संयुक्त अंक
- कटऑफ अंक
- इंटरव्यू में प्राप्त अंक
- प्रोविजनल अलॉटमेंट की जानकारी
अगर किसी प्रकार की गलती दिखाई दे तो तुरंत संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
