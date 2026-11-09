IBPS RRB PO Admit Card 2026 Download Link: एडमिट कार्ड जारी, यहां से डाउनलोड करें कॉल लेटर
IBPS ने RRB PO प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अब बस लॉग इन करना है और कॉल लेटर निकाल लेना है।
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन ने ऑफिसर स्केल-I के प्रीलिम्स का कॉल लेटर अपनी वेबसाइट ibps.in पर डाल दिया है। परीक्षा 21 और 22 नवंबर 2026 को होगी। यह CRP RRBs-XV भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत ऑफिसर स्केल-I के 4256 पदों पर भर्ती होगी। सभी पदों को मिलाकर कुल वैकेंसी 13745 है।
ऐसे करें डाउनलोड
- प्रक्रिया बहुत आसान है। बस इन कदमों पर चलिए।
- पहले ibps.in खोलिए। होमपेज पर CRP RRB टैब पर क्लिक कीजिए।
- इसके बाद कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रीजनल रूरल बैंक्स फेज XV चुनिए।
- अब ऑफिसर स्केल-I वाले प्रीलिम्स कॉल लेटर के लिंक पर जाइए। रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर डालिए।
- साथ में पासवर्ड या जन्मतिथि और कैप्चा भरिए।
- सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। उसका प्रिंट निकाल लीजिए।
लॉग इन में दिक्कत आए तो
शुरुआती दिनों में वेबसाइट पर भीड़ रहती है। इसलिए सर्वर धीमा पड़ सकता है। घबराइए मत। रजिस्ट्रेशन नंबर बिना खाली जगह के डालिए। कैप्चा ध्यान से भरिए। ब्राउजर का कैश साफ कीजिए या दूसरा ब्राउजर आजमाइए। पासवर्ड भूल गए हों तो जन्मतिथि से लॉग इन कीजिए। फिर भी बात न बने तो कुछ देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए।
एडमिट कार्ड में क्या देखें
कॉल लेटर मिलते ही उसे ध्यान से पढ़िए। उसमें आपका नाम और फोटो होगा। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। जन्मतिथि और श्रेणी की जानकारी भी रहेगी। परीक्षा की तारीख और शिफ्ट देख लीजिए। रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा केंद्र का पूरा पता भी जांच लीजिए। कहीं कोई गलती दिखे तो तुरंत अधिकारियों को बताइए। देर करना भारी पड़ सकता है।
परीक्षा हॉल में क्या ले जाना है
प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड सबसे जरूरी है। इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। साथ में मूल फोटो पहचान पत्र रखिए। उसकी एक फोटोकॉपी भी रखिए। पासपोर्ट साइज की फोटो भी साथ रखना न भूलें।
प्रीलिम्स का पैटर्न
परीक्षा ऑनलाइन होगी। कुल 80 सवाल आएंगे और 80 अंक के होंगे। समय 45 मिनट मिलेगा। रीजनिंग के 40 सवाल होंगे और उसके लिए 25 मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 40 सवाल होंगे। उनके लिए 20 मिनट तय हैं। हर सेक्शन का समय अलग है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहां सबसे बड़ा हथियार है।
चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। प्रीलिम्स के बाद मेन्स और फिर इंटरव्यू। ऑफिसर स्केल-I II और III की मेन्स या सिंगल परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को होगी। ऑफिस असिस्टेंट की प्रीलिम्स 6 12 और 13 दिसंबर को है। उनकी मेन्स 30 जनवरी 2027 को होगी। अब रिवीजन का वक्त है। नया कुछ पढ़ने के बजाय पुराने टॉपिक पक्के कीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी गलतियां पकड़िए। परीक्षा केंद्र की दूरी पहले से देख लीजिए। हो सके तो एक दिन पहले रास्ता समझ लीजिए। एडमिट कार्ड की दो-तीन कॉपी निकालकर रख लीजिए। जल्दबाजी में कोई चूक न हो इसका ध्यान रखिए। सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही कॉल लेटर डाउनलोड कीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव