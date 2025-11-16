IBPS RRB PO Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ एडमिट कार्ड 2025 ibps.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: IBPS RRB PO Admit Card 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल ने ऑफिसर स्केल-I (PO) पदों पर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को ibps.in पर जाना होगा।

IBPS RRB PO 2025 Prelims Admit Card: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) ने ऑफिसर स्केल-I (PO) पदों पर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया है। अगर आप ने भी आवेदन किया है तो आप अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 22 और 23 नवंबर 2025 को किया जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ इंस्टीट्यूट ने उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस को भी जारी किया है। जिसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ जरूर पढ़ें। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर 23 नवंबर 2025 तक मौजूद रहेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तारीख डालनी होगी।

IBPS RRB PO Admit Card 2025 Download Direct Link IBPS RRB PO Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले उम्मीदवार को इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना होगा।

3. अब आपको “Online Preliminary Exam Call Letter for CRP-RRBs-XIV- Officer Scale I” पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन कर सबमिट पर क्लिक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

6. अब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

7. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिए।

IBPS RRB PO परीक्षा 2025 का एग्जाम पैटर्न- प्रीलिम्स की परीक्षा में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे,जिनका कुल अंक 80 होगा। यह पेपर दो सेक्शन में बंटा होगा। पहले सेक्शन में रिजनिंग से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसके लिए उम्मीदवारों को 25 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरे सेक्शन में क्वांटिटेटीव एप्टिट्यूड से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसके लिए उम्मीदवारों को 20 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्नपत्र की भाषा इंग्लिश और उनकी स्थानीय भाषा होगी, जिस शहर को उम्मीदवार ने चुना होगा। किसी भी मतभेद की समस्या में इंग्लिश प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्न को ही सही माना जाएगा। उम्मीदवारों को दोनों ही परीक्षाओं को क्वालीफाई करने के लिए कटऑफ में दिए गए न्यूनतम अंक प्राप्त करने ही पड़ेंगे। हर एक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर एक चौथाई अंक कम कर दिए जाएंगे।