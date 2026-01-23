IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 OUT, Link : आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट जारी, 8022 पदों पर होगी भर्ती

संक्षेप: IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है।

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। देश भर के ग्रामीण बैंकों में क्लर्क बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे थे। अभ्यर्थी आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर परिणाम चेक किया जा सकता है। रिजल्ट वेबसाइट पर 29 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा।

ऑफिस असिस्टेंट की प्री परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर, 2025 को हुई थी। परीक्षा में 80 नंबर के 80 सवाल थे। क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग के 40 सवाल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 सवाल थे। परीक्षा का समय 45 मिनट था।

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट कैसे चेक करें 1. सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "CRP RRBs" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब "Common Recruitment Process - Regional Rural Banks Phase XIII" का चयन करें।

4. इसके बाद "Click here to View Your Result Status of Online Preliminary Examination for CRP-RRBs-XIII-Office Assistant" के लिंक पर क्लिक करें।

5. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड (DOB) दर्ज करें।

6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

IBPS RRB Clerk Result Direct Link अगला चरण: मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा केवल एक 'क्वालीफाइंग' चरण है। जो अभ्यर्थी प्रीलिम्स में कट-ऑफ अंकों को पार करेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के अंक ही अंतिम चयन मेरिट लिस्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईबीपीएस मुख्य परीक्षा फरवरी में संभव है। एडमिट कार्ड कुछ ही दिनों में जारी हो सकता है।

स्कोरकार्ड और कट-ऑफ रिजल्ट स्टेटस जारी होने के लगभग 7 से 10 दिनों के भीतर आईबीपीएस व्यक्तिगत स्कोरकार्ड और राज्यवार कट-ऑफ भी जारी करेगा। अभ्यर्थी यह देख पाएंगे कि उन्होंने प्रत्येक सेक्शन (रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी) में कितने अंक प्राप्त किए हैं।