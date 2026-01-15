IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस RRB क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का इंतजार, यहां चेक कर सकेंगे स्कोरकार्ड

Hindustan Hindi News
IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 to be out Soon at ibps.in, how to to Download Scorecard and Cut-off
संक्षेप:

Jan 15, 2026 09:26 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) जल्द ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में ‘ऑफिस असिस्टेंट’ क्लर्क के पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है। देश भर के ग्रामीण बैंकों में क्लर्क बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थी IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। यह परीक्षा बैंकिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसके जरिए ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को मजबूती दी जाती है।

रिजल्ट चेक करने की आसान प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "CRP RRBs" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब "Common Recruitment Process - Regional Rural Banks Phase XIII" का चयन करें।

4. इसके बाद "Click here to View Your Result Status of Online Preliminary Examination for CRP-RRBs-XIII-Office Assistant" के लिंक पर क्लिक करें।

5. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड (DOB) दर्ज करें।

6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

अगला चरण: मुख्य परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा केवल एक 'क्वालीफाइंग' चरण है। जो अभ्यर्थी प्रीलिम्स में कट-ऑफ अंकों को पार करेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के अंक ही अंतिम चयन मेरिट लिस्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईबीपीएस मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड रिजल्ट घोषित होने के कुछ दिनों के भीतर जारी कर देगा।

स्कोरकार्ड और कट-ऑफ

रिजल्ट स्टेटस जारी होने के लगभग 7 से 10 दिनों के भीतर, आईबीपीएस व्यक्तिगत स्कोरकार्ड और राज्यवार कट-ऑफ भी जारी करेगा। अभ्यर्थी यह देख पाएंगे कि उन्होंने प्रत्येक सेक्शन (रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी) में कितने अंक प्राप्त किए हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत स्रोत या अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। तकनीकी लोड के कारण कभी-कभी वेबसाइट धीमी हो सकती है, ऐसी स्थिति में धैर्य रखें और कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Ibps Rrb Ibps Clerk
