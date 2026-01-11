IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: स्कोरकार्ड कब आएगा, पूरी जानकारी यहां

संक्षेप: IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: आरआरबी क्लर्क बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए आईबीपीएस जल्द प्रीलिम्स रिजल्ट जारी करेगा। जानिए स्कोरकार्ड डेट, डाउनलोड तरीका और आगे की प्रक्रिया।

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: ग्रामीण बैंक में क्लर्क बनने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन यानी आईबीपीएस जल्द ही आरआरबी क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने यह प्रारंभिक परीक्षा दी थी, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2025 में 6, 7, 13 और 14 तारीख को किया गया था। परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार रिजल्ट और स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

RRB Clerk Prelims Result 2025: संभावित तारीख ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले वर्षों के ट्रेंड के मुताबिक, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह से पहले जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि वे मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं या नहीं। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे, वे आरआरबी क्लर्क मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2026 को प्रस्तावित है।

IBPS RRB Clerk भर्ती 2025: कितने पदों पर होगी नियुक्ति इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देशभर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुल 8,022 पदों पर क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती उन युवाओं के लिए बड़ा मौका है जो बैंकिंग सेक्टर में स्थायी नौकरी की तलाश कर रहे हैं।

RRB Clerk Prelims Scorecard 2025: कब होगा जारी रिजल्ट के कुछ दिनों बाद आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोरकार्ड भी जारी करेगा। स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों, सेक्शन वाइज मार्क्स और कटऑफ की जानकारी दी जाएगी। स्कोरकार्ड सीमित समय के लिए ही वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: ऐसे करें डाउनलोड उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

होमपेज पर आरआरबी क्लर्क रिजल्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें

“CRP RRB-XIV ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स परीक्षा परिणाम स्थिति” विकल्प चुनें

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें

सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका क्वालिफाइंग स्टेटस दिखाई देगा

रिजल्ट को डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें RRB Clerk Selection Process: आगे क्या होगा आरआरबी क्लर्क भर्ती प्रक्रिया में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा शामिल होती है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर की होती है, जबकि फाइनल चयन मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाता है। इस पद के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। मुख्य परीक्षा और सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मार्च 2026 से पहले अस्थायी अलॉटमेंट जारी किए जाने की संभावना है।