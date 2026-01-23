IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, मेन्स की परीक्षा कब? देखें शेड्यूल

संक्षेप: ibps rrb clerk prelims result 2025 out : आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है। जानिए मेन्स परीक्षा की तारीख, रिजल्ट देखने का तरीका, कटऑफ और आगे की पूरी चयन प्रक्रिया की जानकारी।

ibps rrb clerk prelims result 2025 out : ग्रामीण बैंकों में क्लर्क बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम 23 जनवरी को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब यह जान चुके हैं कि उनका पहला पड़ाव पार हुआ या नहीं। रिजल्ट आने के साथ ही मेन्स परीक्षा की बारी है। आइए जानते हैं परीक्षा के पूरे शेड्यूल के बारे में...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गौरतलब है कि आईबीपीएस द्वारा जारी किए गए इस नतीजे में उम्मीदवारों को सिर्फ यह जानकारी दी गई है कि वे अगले चरण के लिए योग्य हैं या नहीं। इस चरण में न तो अंक बताए गए हैं और न ही श्रेणीवार कटऑफ। यानी यह परिणाम पूरी तरह क्वालिफाइंग नेचर का है।

प्रीलिम्स परीक्षा का शेड्यूल आरआरबी क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा देशभर में कई चरणों में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को अलग अलग शिफ्टों में कराई गई थी, ताकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका मिल सके।

जरूरी तारीखों पर एक नजर प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 23 जनवरी

परिणाम देखने की अंतिम तारीख 29 जनवरी

स्कोरकार्ड और कटऑफ जनवरी का चौथा सप्ताह

मेन्स परीक्षा 1 फरवरी 2026 मेन्स परीक्षा की तारीख तय मेन्स परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, उन्हें इसी दिन मुख्य परीक्षा में बैठना होगा। मेन्स परीक्षा अंतिम चयन की दिशा में सबसे निर्णायक चरण मानी जाती है।

प्रीलिम्स रिजल्ट कैसे देखें जो उम्मीदवार अपना नतीजा देखना चाहते हैं, वे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान चरणों में रिजल्ट देख सकते हैं।

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके बाद आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के लिंक पर क्लिक करना होगा।

फिर अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर दर्ज करना होगा।

जन्मतिथि या पासवर्ड भरकर विवरण जमा करना होगा। जानकारी सही होने पर स्क्रीन पर परिणाम दिखाई देगा, जिसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर सुरक्षित रखा जा सकता है। आईबीपीएस ने यह भी स्पष्ट किया है कि 29 जनवरी तक परिणाम देखा जा सकता है।

इस रिजल्ट का मतलब क्या है यह परिणाम केवल यह दर्शाता है कि उम्मीदवार मेन्स परीक्षा के लिए चयनित हुआ है या नहीं। इससे अंतिम चयन तय नहीं होता। असली मुकाबला अब मेन्स परीक्षा में होगा, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसलिए जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उन्हें राहत की बजाय सतर्कता के साथ तैयारी तेज करनी होगी।

स्कोरकार्ड और कटऑफ कब आएगी जो अभ्यर्थी अपने अंकों और कटऑफ का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जानकारी यह है कि स्कोरकार्ड और कटऑफ अंक जनवरी के चौथे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। इसमें सेक्शनवार और कुल अंक दोनों की जानकारी दी जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को अपनी वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगेगा।