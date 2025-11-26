IBPS RRB Clerk PET Call Letter 2025: IBPS RRB क्लर्क PET कॉल लेटर 2025 ibps.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: IBPS RRB Clerk PET Call Letter 2025: आईबीपीएस ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) की भर्ती के लिए प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) के कॉल लेटर (एडमिट कार्ड) जारी कर दिए हैं।

IBPS RRB Clerk PET Call Letter 2025: बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) की भर्ती के लिए प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) के कॉल लेटर (एडमिट कार्ड) जारी कर दिए हैं। आईबीपीएस ने 26 नवंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर यह कॉल लेटर जारी किया है। यह ट्रेनिंग उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है, जिन्होंने आवेदन करते समय PET का विकल्प चुना था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

IBPS RRB Clerk PET Call Letter 2025 Download Direct Link किन उम्मीदवारों के लिए है यह ट्रेनिंग? यह प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मुख्य रूप से समाज के आरक्षित और कमजोर वर्गों से आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के पैटर्न और माहौल से परिचित कराने के लिए आयोजित की जाती है।

जिन उम्मीदवारों के लिए यह कॉल लेटर जारी किया गया है, उनमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक समुदाय, भूतपूर्व सैनिक और बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (PwBD) वर्ग शामिल हैं।

ट्रेनिंग की तारीखें आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए यह प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग को 1 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह ट्रेनिंग केवल आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है, इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय के भीतर इसे पूरा कर लें। यह ट्रेनिंग मुख्य प्रीलिम्स परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को आत्मविश्वास और सहजता प्रदान करने का अंतिम मौका है।

प्रीलिम्स परीक्षा की तारीखें- PET के बाद आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की प्रारंभिक (प्रीलिम्स) परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करें? सभी पात्र उम्मीदवार तुरंत आईबीपीएस के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

2. होमपेज पर RRB क्लर्क PET कॉल लेटर 2025 से संबंधित लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

3. लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करें।

4. स्क्रीन पर ओपन हुई जानकारी को ध्यान से जांचें।

5. कॉल लेटर डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका एक प्रिंटआउट अवश्य ले लें।