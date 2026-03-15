IBPS RRB Clerk Mains Result 2026: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस रिजल्ट 2026 ibps.in पर जारी, यहां चेक करें अपना स्कोरकार्ड
IBPS RRB Clerk Mains Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने IBPS RRB क्लर्क मेंस परीक्षा 2026 (CRP-RRBs-XIV) का रिजल्ट आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है।
IBPS RRB Clerk Mains Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने IBPS RRB क्लर्क मेंस परीक्षा 2026 (CRP-RRBs-XIV) का रिजल्ट आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) के पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया देश भर के विभिन्न ग्रामीण बैंकों में लगभग 8,002 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है।
मुख्य परीक्षा का महत्व और चयन प्रक्रिया
IBPS RRB क्लर्क भर्ती की खास बात यह है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। चयन प्रक्रिया केवल दो चरणों पर आधारित है। पहला प्रारंभिक परीक्षा जो केवल क्वालीफाइंग प्रकृति की थी। दूसरा मुख्य परीक्षा जो अंतिम चयन और प्रोविजनल अलॉटमेंट पूरी तरह से मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है।
इस परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2026 को किया गया था। आज घोषित किए गए परिणामों में सफल उम्मीदवारों को उनकी वरीयता और योग्यता के आधार पर विभिन्न ग्रामीण बैंकों में प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया गया है।
कट-ऑफ और स्कोरकार्ड
नतीजों के साथ-साथ IBPS ने राज्यवार और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी जारी कर दिए हैं।कट-ऑफ अंक इस बात पर निर्भर करते हैं कि परीक्षा का कठिनाई स्तर क्या था, संबंधित राज्य में कितनी रिक्तियां थीं और कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। उम्मीदवार अपने सेक्शन वाइज कुल अंकों की डिटेल्स देखने के लिए अपना स्कोरकार्ड भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका
अभ्यर्थी इन सरल स्टेप्स के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
- IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'CRP-RRBs' लिंक पर क्लिक करें।
3. अब 'Common Recruitment Process - Regional Rural Banks Phase XIV' के विकल्प को चुनें।
4. 'Click here to view your Result Status of Online Main Examination for CRP-RRBs-XIV-Office Assistant' लिंक पर क्लिक करें।
5. अपना रजिस्ट्रेसन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।
6. कैप्चा कोड भरें और 'Login' पर क्लिक करें।
7. आपका रिजल्ट और अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
रिजल्ट के बाद का अगला कदम: भाषा प्रवीणता परीक्षा (LPT)
अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को अब संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा की प्रवीणता परीक्षा (LPT) से गुजरना होगा। यदि किसी उम्मीदवार ने कक्षा 10वीं या 12वीं में संबंधित स्थानीय भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ा है, तो उन्हें आमतौर पर इस परीक्षा से छूट दी जाती है। सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिपिकेशन और मेडिकल परीक्षण के लिए आवंटित बैंक द्वारा सूचित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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