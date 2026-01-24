IBPS RRB क्लर्क मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ibps.in से ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

संक्षेप: IBPS RRB Clerk Mains Exam Admit Card : आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब मेन्स परीक्षा की बारी है। 1 फरवरी 2026 को मेन्स परीक्षा निर्धारित है। एडमिट कार्ड भी उपलब्ध करा दिया गया है।

IBPS RRB Clerk Mains Exam Admit Card : बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए अहम खबर है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, अब मेन्स परीक्षा की बारी है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पदों के लिए मेन्स की परीक्षा 1 फरवरी को निर्धारित की गई है। इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई किया है, वे अब मेन्स परीक्षा में शामिल होने के लिए हॉल टिकट डॉनलोड कर सकते हैं।

IBPS की ओर से आयोजित RRB क्लर्क भर्ती प्रक्रिया देशभर के ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) पदों पर नियुक्ति के लिए की जाती है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 8022 पदों को भरा जाना है। गौरतलब है कि प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को किया गया था। परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है। IBPS ने आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट स्टेटस लिंक एक्टिव कर दिया है, जहां उम्मीदवार केवल यह देख सकते हैं कि वे क्वालिफाइड हैं या नॉट क्वालिफाइड।

1 फरवरी को आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन्स परीक्षा प्रीलिम्स में सफल घोषित उम्मीदवार अब सीधे IBPS RRB क्लर्क मेन्स परीक्षा 2026 में शामिल होंगे। IBPS ने साफ कर दिया है कि मेन्स परीक्षा 1 फरवरी 2026 को होगी। इसके साथ ही, मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उस पर दर्ज सभी जानकारियों जैसे कि नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तारीख और समय को ध्यान से जांच लें। किसी भी तरह की गलती होने पर तुरंत IBPS से संपर्क करना जरूरी होगा।

IBPS RRB क्लर्क मेन्स कॉल लेटर 2026 डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया IBPS RRB क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं -

स्टेप 1: सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in

पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज के बाईं ओर दिए गए सेक्शन में CRP RRBs पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद “Common Recruitment Process – Regional Rural Banks Phase XIV” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब उस लिंक को चुनें, जिस पर लिखा होगा

“Online Mains Exam Call Letter for CRP-RRBs-XIV - Office Assistants (Multipurpose)”।

स्टेप 5: क्लिक करते ही एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर खुलेगा।

स्टेप 6: यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि (DD-MM-YYYY फॉर्मेट में) दर्ज करें।

स्टेप 7: स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और Login बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 8: लॉगिन करते ही आपका IBPS RRB क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 9: एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और अपनी सुविधा के अनुसार उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद क्या-क्या चेक करें उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। खासतौर पर नाम और जन्मतिथि, फोटो और सिग्नेचर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तारीख और समय जांच कर लें। अगर किसी भी तरह की गलती नजर आती है, तो तुरंत IBPS की आधिकारिक हेल्पडेस्क से संपर्क करना जरूरी होगा।

IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 ऐसे करें चेक उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1: IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर “IBPS RRB Clerk Result” से जुड़ा लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3: “Result Status of Online Preliminary Examination for CRP RRB XIV – Office Assistant (Multipurpose)” विकल्प चुनें।

स्टेप 4: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5: सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका क्वालिफाइंग स्टेटस दिखाई देगा।

स्टेप 6: रिजल्ट को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सेव कर लें।