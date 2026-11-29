आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स एडमिट कार्ड ibps.in पर जारी, 8,222 पदों पर होगी भर्ती
बैंकिंग नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर। IBPS RRB क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। 6, 12 व 13 दिसंबर की परीक्षा से पहले ibps.in से डाउनलोड करें।
देशभर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट आया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने IBPS RRB Clerk Admit Card 2026 प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने CRP RRBs-XV भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले 26 नवंबर 2026 को प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) का कॉल लेटर जारी किया गया था, जो प्रीलिम्स एडमिट कार्ड से अलग डॉक्यूमेंट है।
8,222 पदों पर होगी भर्ती, जानें परीक्षा की तारीखें
इस भर्ती अभियान के माध्यम से देशभर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुल 8,222 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। शेड्यूल के अनुसार, IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 6 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होंगे, वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पात्र बनेंगे, जो 30 जनवरी 2027 को निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है।
एडमिट कार्ड में इन बातों का रखें ध्यान
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग समय और आवंटित परीक्षा केंद्र का पूरा पता ध्यान से जांच लेना चाहिए। परीक्षा के दिन बिना प्रिंटेड एडमिट कार्ड और जरूरी फोटो आईडी कार्ड के केंद्र में प्रवेश नहीं मिल पाएगा, इसलिए परीक्षा से पहले हॉल टिकट का साफ प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक-
https://ibpsreg.ibps.in/rrboaxvaug26/opyexcla_nov26/login.php?appid=938356007e1899e1dcd222a992f77ba0
ibps.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
- सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
2. होमपेज पर ‘CRP RRBs’ सेक्शन पर क्लिक करें।
3. इसके बाद ‘Common Recruitment Process for Regional Rural Banks XV’ विकल्प चुनें।
4. अब ‘IBPS RRB Office Assistant Admit Card 2026’ के लिंक पर क्लिक करें।
5. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें तथा स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें।
6. डिटेल्स सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।
अंतिम दिनों की तैयारी के लिए छात्रों को सुझाव
अब परीक्षा में बेहद कम समय बचा है, इसलिए छात्र नए और कठिन टॉपिक पढ़ने के बजाय पहले से पढ़े हुए विषयों का रिवीजन करें। स्पीड और एक्यूरेसी सुधारने के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट लगाएं, अपनी गलतियों को समझें और परीक्षा केंद्र तक समय से पहुंचने की प्लानिंग पहले ही कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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