IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: आईबीपीस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड का ibps.in पर जारी, Direct Link

Mon, 1 Dec 2025 05:28 AM

IBPS RRB Clerk Prelims Admit Card 2025 Download: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) के पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड IBPS RRB 14वें भर्ती के तहत ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए जारी किया गया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS RRB Clerk Admit Card 2025 Direct Link चयन प्रक्रिया - IBPS RRB क्लर्क के लिए चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में होती है।

प्रीलिम्स परीक्षा- यह केवल एक योग्यता (Qualifying) परीक्षा है। इसमें पास होने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण के लिए चुने जाते हैं।

मुख्य परीक्षा (मेंस)- ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) पद के लिए अंतिम चयन पूरी तरह से मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है। क्लर्क पदों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना सफलता की कुंजी है।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? एडमिट कार्ड जारी होते ही, इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'CRP RRBs' टैब पर क्लिक करें।

3. "IBPS RRB Clerk Admit Card 2025" लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।

5. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा; इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट ले लें।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय