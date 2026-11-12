IBPS RRB 2026: जारी हुआ प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का एडमिट कार्ड, 16 नवंबर तक करें डाउनलोड

बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक (RRB) भर्ती 2026 के तहत प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।

IBPS RRB PO PET Admit Card 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक (RRB) भर्ती 2026 के तहत प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 16 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे में आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। साथ ही उसमें दर्ज नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जरूरी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

किन उम्मीदवारों को मिलेगी प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग? बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन की ओर से यह ट्रेनिंग सभी उम्मीदवारों के लिए नहीं है। इसे कुछ निर्धारित आरक्षित और अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है। ट्रेनिंग का उद्देश्य उम्मीदवारों को परीक्षा की प्रक्रिया और उसके पैटर्न से परिचित कराना है।

ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) पद के लिए: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक समुदाय, पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (PwBD) इस ट्रेनिंग के लिए पात्र हैं।

ऑफिसर स्केल-I पद के लिए: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जा सकती है।

यह सुविधा इन श्रेणियों के सीमित संख्या में पात्र उम्मीदवारों को मिलेगी। IBPS के अनुसार, प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

ऐसे डाउनलोड करें IBPS RRB PO PET एडमिट कार्ड 2026 उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

1. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

2. इसके बाद उम्मीदवार होमपेज पर IBPS RRB PO PET Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

3. इसके बाद स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुल जाएगा।

4. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मांगी गई अन्य लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।

5. इसके बाद अब सबमिट बटन पर क्लिक करें।

6. कुछ देर में आपका PET एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

7. एडमिट कार्ड में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करें।

8. इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।