IBPS RRB 2025: 13217 पदों पर भर्ती, हाथ न निकल जाए मौका; आवेदन की आखिरी तारीख का रखें ध्यान

IBPS RRB 2025: आईबीपीएस आरआसबी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 सितंबर है। उम्मीदवार ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 05:45 PM
IBPS RRB 2025: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए शानदार मौका है। इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक (RRB) भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि आवेदन की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2025 है। इस भर्ती के तहत कुल 13217 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी जिसमें ऑफिसर (स्केल I, II, III) और ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) जैसे पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार आखिरी तारीख से पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल I के लिए प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम होंगे। वहीं ऑफिसर स्केल II और III के लिए केवल मेन्स एग्जाम और इंटरव्यू लिया जाएगा। ऑफिसर स्केल I के उम्मीदवारों को मेन्स के बाद इंटरव्यू प्रक्रिया से भी गुजरना होगा।

IBPS RRB 2025: नवंबर में होगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग

इस बार प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) नवंबर 2025 में आयोजित होगी और इसके कॉल लेटर नवंबर या दिसंबर में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। प्रीलिम्स परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 में होगी। परिणाम दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक आने की संभावना है। इसके बाद मेन्स एग्जाम दिसंबर 2025 या फरवरी 2026 में आयोजित हो सकता है, जो संबंधित पद के अनुसार तय होगा। मेन्स के कॉल लेटर दिसंबर अंत या जनवरी में जारी होंगे।

IBPS RRB 2025: कैसे करें आवेदन?

  • आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
  • होमपेज पर “IBPS RRB Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  • जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस जमा करें।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
  • भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें।

