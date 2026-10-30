Bank Jobs: बैंक में अफसर बनने का मौका, 14 लाख तक के सालाना पैकेज पर वैकेंसी जारी, ibps.in पर भरे जा रहे फॉर्म
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए हैं। 12 नवंबर 2026 तक ibps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बैंकिंग सेक्टर में एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पदों पर नियमित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों पर चयन के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति आईबीपीएस के मुंबई स्थित मुख्यालय कार्यालय में की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 29 अक्टूबर 2026 से हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल ibps.in पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
पदों की डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता
आईबीपीएस ने अलग-अलग पदों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता और कार्य-अनुभव निर्धारित किया है।
सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर: इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में बीई/बीटेक डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव अनिवार्य है।
असिस्टेंट: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके साथ एडवांस्ड एमएस एक्सेल का ज्ञान तथा एमआईएस रिपोर्टिंग या डाटा संबंधित कार्य में 2 वर्ष का अनुभव जरूरी है।
प्रोग्रामिंग असिस्टेंट: कंप्यूटर साइंस या आईटी में बीसीए (BCA), बीएससी (B.Sc) अथवा संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री और 2 वर्ष का अनुभव।
आयु सीमा, आवेदन शुल्क और शानदार पैकेज
आयु सीमा (1 अक्टूबर 2026 के अनुसार): सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए आयु 25 से 33 वर्ष तथा असिस्टेंट व प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 23 से 30 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क: सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा।
वेतन पैकेज: चयनित उम्मीदवारों को बेहद आकर्षक सैलरी पैकेज दिया जाएगा। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर पद का वार्षिक सीटीसी (CTC) लगभग 14.09 लाख रुपये है, जबकि असिस्टेंट और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पदों के लिए वार्षिक सीटीसी लगभग 10.57 लाख रुपये निर्धारित है।
चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवारों का चयन आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV), ऑनलाइन लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। परीक्षा का आयोजन नवंबर 2026 में संभावित है।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
2. होमपेज पर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक कर अपना नया रजिस्ट्रेशन करें।
3. आवेदन पत्र में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अनुभव संबंधी सही जानकारी भरें।
4. फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर 250 रुपये फीस का भुगतान करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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