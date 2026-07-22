IBPS PO SO Vacancy : 8400 आईबीपीएस पीओ एसओ भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

IBPS PO SO Vacancy : आईबीपीएस ने पीओ और एसओ भर्ती 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इसके लिए ibps.in पर जाकर 26 जुलाई तक एप्लाई किया जा सकता है।

IBPS PO SO Vacancy : आईबीपीएस ने पीओ और एसओ भर्ती 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इसके लिए ibps.in पर जाकर 26 जुलाई 2026 तक एप्लाई किया जा सकता है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई थी। जिन इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन इन भर्तियों के लिए एप्लाई करें। इससे पहले पीओ भर्ती में पदों की संख्या 6715 से बढ़ाकर 7365 और एसओ भर्ती में 735 से बढ़ाकर 1035 कर दी गई। पीओ (प्रोबेशनरी ऑफिसर) में 650 और एसओ (स्पेशलिस्ट ऑफिसर) में 300 पदों का इजाफा किया गया। पीओ भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा (Online Preliminary Exam) अगस्त 2026 में होगी। मेंस परीक्षा अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है।

पीओ भर्ती के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए (यानी जन्म 2 जुलाई 1996 से पहले और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए)। SC/ST वर्ग को अधिकतम आयु में 5 वर्ष, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) को 3 वर्ष और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी।

पीओ भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 21 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन (ग्रेजुएट डिग्री) होनी चाहिए।

पीओ भर्ती के लिए किस बैंक में कितने पद

IBPS PO 2026 के लिए विभिन्न बैंकों में कुल रिक्तियों (वैकेंसी) का विवरण इस प्रकार है:

बैंक ऑफ बड़ौदा : 1900

बैंक ऑफ इंडिया : 500

बैंक ऑफ महाराष्ट्र : 1100

केनरा बैंक : 1500

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया : 500

इंडियन बैंक : 650

इंडियन ओवरसीज बैंक : 550

पंजाब नेशनल बैंक : 504

पंजाब एंड सिंध बैंक : 161

यूको बैंक (UCO Bank): NR (इसकी वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं की गई हैं)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया : NR (इसकी वैकेंसी भी अभी रिपोर्ट नहीं की गई हैं)

इन सभी बैंकों को मिलाकर कुल 7365 वैकेंसी हैं।

पीओ भर्ती में क्या हुए बदलाव इस बार प्रीलिम्स परीक्षा पैटर्न पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि मेन्स में बदलाव किए गए हैं।

आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम

अंग्रेजी: 30 प्रश्न, 30 अंक, 20 मिनट।

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: 35 प्रश्न, 30 अंक, 20 मिनट।

रीजनिंग एबिलिटी: 35 प्रश्न, 40 अंक, 20 मिनट। कुल 100 प्रश्नों के लिए 100 अंक और 60 मिनट का समय निर्धारित है।

2. मेंस परीक्षा पैटर्न (Mains Exam Pattern): मेंस परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 145 से बढ़ाकर 170 कर दी गई है (कुल अंक 200 और कुल समय 160 मिनट समान हैं)।

विषयवार बदलाव इस प्रकार हैं:

अंग्रेजी: अंग्रेजी के वेटेज को आधा कर दिया गया है। 2025 में 35 प्रश्न 40 अंकों के लिए आते थे और 40 मिनट मिलते थे। 2026 में प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है, लेकिन अंक घटाकर केवल 20 कर दिए गए हैं और समय भी घटाकर 35 मिनट कर दिया गया है।

जनरल अवेयरनेस : जीए का वेटेज और समय दोनों बढ़ाया गया है। 2025 में इसके 35 प्रश्न 50 अंकों के (25 मिनट) आते थे। 2026 में इसे बढ़ाकर 50 प्रश्न और 60 अंक कर दिया गया है, जिसके लिए 35 मिनट मिलेंगे।

डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन (DA & DI / क्वांट): 2025 में 35 प्रश्न 50 अंकों के लिए (45 मिनट) आते थे। 2026 में इसे बढ़ाकर 40 प्रश्न और 60 अंक कर दिया गया है (समय 45 मिनट ही है)।

रीजनिंग : 2025 और 2026 दोनों में प्रश्नों की संख्या (40) और अंक (60) समान रखे गए हैं, लेकिन 2026 में इसके लिए समय सीमा 50 मिनट से घटाकर 45 मिनट कर दी गई है।

डिस्क्रिप्टिव पेपर (निबंध और पत्र) में कोई बदलाव नहीं है; यह पहले की तरह 2 प्रश्नों के साथ 25 अंकों का होगा और इसके लिए 30 मिनट मिलेंगे।

IBPS SO भर्ती के लिए योग्यता शैक्षणिक योग्यता सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग तय की गई है, जिसे उम्मीदवार को 21 जुलाई 2026 तक पूरा कर लेना अनिवार्य है -

आईटी ऑफिसर: कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 साल की इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी डिग्री या प्रासंगिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन।

एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर: एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस या फिशरी साइंस जैसे संबद्ध विषयों में 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री।

लॉ ऑफिसर: कानून में स्नातक (LL.B) की डिग्री और बार काउंसिल में वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन।

राजभाषा अधिकारी: हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना जरूरी है।

HR/पर्सनल ऑफिसर: ग्रेजुएशन के साथ पर्सनल मैनेजमेंट, एचआर या लेबर लॉ में 2 साल का फुल-टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा।

मार्केटिंग ऑफिसर: ग्रेजुएशन के साथ मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में 2 साल का फुल-टाइम MBA या PGDM।

आईटी ऑफिसर के पद को छोड़कर अन्य सभी पदों के लिए उम्मीदवारों के पास स्कूल, कॉलेज या किसी संस्थान से कंप्यूटर ऑपरेशंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना जरूरी है।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा का पैटर्न आईबीपीएस एसओ (IBPS SO) में चयन तीन कड़े चरणों से होकर गुजरता है - 1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है। इसमें उम्मीदवारों को हर सेक्शन के अलग-अलग कट-ऑफ को पार करना होता है। इसमें गलत जवाब देने पर 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।

2. ऑनलाइन मुख्य परीक्षा (Mains): मुख्य परीक्षा पूरी तरह से आपके प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित होती है। अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करने में मुख्य परीक्षा के अंकों का सबसे बड़ा योगदान होता है।