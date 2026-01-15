IBPS PO, SO Result 2025: आईबीपीएस पीओ और एसओ फाइनल रिजल्ट 2025 जारी, ibps.in पर देखें स्कोरकार्ड

संक्षेप: IBPS PO, SO Result 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2025 मेंस परीक्षा और इंटरव्यू के संयुक्त परिणाम आज, 15 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं।

IBPS PO, SO Result 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2025 के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी साझा की है। संस्थान ने मेंस परीक्षा और इंटरव्यू के संयुक्त परिणाम आज, 15 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं। वे सभी उम्मीदवार जो इंटरव्यू के राउंड में शामिल हुए थे, वे अब अपना स्कोरकार्ड और चयन की स्थिति IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर देख सकते हैं।

यह परिणाम उन उम्मीदवारों के लिए निर्णायक है जिन्होंने प्रारंभिक और मेंस परीक्षाओं के बाद इंटरव्यू में शामिल हुए थे।

रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक और प्रक्रिया आईबीपीएस ने अपनी वेबसाइट पर पीओ और एसओ दोनों के लिए अलग-अलग लिंक एक्टिव किए हैं।

सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "CRP PO/MTs-XV" या "CRP SPL-XV" के अंतर्गत "Combined Result for Main Exam & Interview" लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना पंजीकरण नंबर (Registration No) या रोल नंबर दर्ज करना होगा।

4. इसके बाद अपना पासवर्ड या जन्म तिथि (DD-MM-YYYY) भरें।

5. कैप्चा कोड दर्ज करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

6. आपका फाइनल रिजल्ट और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।

कब तक उपलब्ध रहेगा लिंक? IBPS ने स्पष्ट किया है कि परिणाम का लिंक केवल एक सीमित समय के लिए एक्टिव रहेगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट 15 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक ही डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद लिंक को वेबसाइट से हटा दिया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना स्कोरकार्ड सुरक्षित कर लें।

अनंतिम आवंटन और आगे की प्रक्रिया घोषित परिणामों के आधार पर, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उम्मीदवारों का अनंतिम आवंटन उनकी मेरिट और बैंक वरीयता के आधार पर किया गया है।

IBPS PO: इस भर्ती के जरिए प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी के हजारों पदों को भरा जाएगा।

IBPS SO: आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर और मार्केटिंग ऑफिसर जैसे विशेषज्ञ पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।