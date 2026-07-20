IBPS PO Recruitment 2026: पदों में हुआ बंपर इजाफा, वैकेंसी हुई 7365; 21 जुलाई आवेदन की आखिरी तारीख
आईबीपीएस पीओ 2026 की रिवाइज्ड वैकेंसी में पदों की संख्या बढ़कर 7,365 हो गई है। आवेदन की आखिरी तारीख बेहद करीब है, इसलिए बिना देरी किए तुरंत अप्लाई करें।
सरकारी नौकरी और खासकर बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। अगर आप भी बैंक में अफसर बनने की तैयारी में दिन-रात एक कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने आपकी उम्मीदों को नए पंख दे दिए हैं। 20 जुलाई 2026 को आईबीपीएस ने एक बड़ा ऐलान करते हुए प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के पदों में बंपर इजाफा कर दिया है। नई अपडेट के मुताबिक, अब कुल 7,365 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यह उन सभी युवाओं के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, जो इस साल बैंक की नौकरी पक्की करना चाहते हैं। चूंकि पदों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि उम्मीदवारों को आवेदन की आखिरी तारीख का खास ध्यान रखना होगा। इन पदों के आदेवन की तारीख 21 जुलाई निर्धारित की गई है।
आखिरी तारीख का न करें इंतजार
अक्सर देखा गया है कि बहुत से उम्मीदवार फॉर्म भरने के लिए आखिरी दिन का इंतजार करते रहते हैं। यह आदत कई बार भारी पड़ जाती है। आवेदन की आखिरी तारीख आते-आते आईबीपीएस की वेबसाइट पर अचानक से बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर्वर क्रैश होने या साइट धीमी चलने की परेशानी आम हो जाती है। अब जब वैकेंसी बढ़कर 7,365 हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि फॉर्म भरने वालों की तादाद में भी भारी उछाल आएगा। इसलिए, अगर आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, तो आखिरी तारीख की टेंशन पाले बिना आज ही अपना आवेदन पूरा करें। एक छोटी सी देरी आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है।
अभी और बढ़ सकते हैं पद
गौरतलब है कि कि यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक अपनी वैकेंसी की रिपोर्ट आईबीपीएस को नहीं सौंपी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जब ये दोनों बैंक अपने खाली पदों का ब्योरा देंगे, तो कुल वैकेंसी का आंकड़ा 7,365 से भी ऊपर जा सकता है। यह बैंकिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सोने पर सुहागा वाली स्थिति है।
पिछले सालों के मुकाबले कैसा है ट्रेंड?
अगर हम आईबीपीएस पीओ के पिछले कुछ सालों के रुझान (ट्रेंड) पर नजर डालें, तो साल 2023 में पदों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली थी। उस समय छात्रों में काफी मायूसी छा गई थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। 2026 में 7,365 पदों पर होने जा रही यह भर्ती हाल के सालों की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भर्तियों में से एक बन गई है।
कैसे होगा चयन?
बैंक पीओ बनने का सफर आसान नहीं होता। इसके लिए उम्मीदवारों को एक कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा (प्री) होती है। इसे पास करने वाले मुख्य परीक्षा (मेन्स) में बैठते हैं। इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू का दौर होता है, जिसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव