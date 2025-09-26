Hindi Newsकरियर न्यूज़IBPS PO Result 2025 Out : check scorecard ipbs in cutoff mains exam date
IBPS PO Result 2025 Out : आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, ibps.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड
IBPS PO Result 2025 Out : आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट जारी हो गया है। उम्मीदवार ibps.in पर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स पास करने वाले अभ्यर्थी अब 12 अक्टूबर को होने वाली मेन्स परीक्षा देंगे।
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 06:46 PM
IBPS PO Result 2025 Out : बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की चाहत रखने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने प्रॉबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2025 का प्रीलिम्स रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अब अपने रिजल्ट और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर चेक कर सकते हैं।
