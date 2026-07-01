IBPS PO भर्ती परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव, 6715 पदों में किस बैंक में कितनी वैकेंसी, कितना आरक्षण
IBPS PO Recruitment exam pattern changes 2026: इस बार प्रीलिम्स परीक्षा पैटर्न पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि मेन्स में बदलाव किए गए हैं। बदलाव का विस्तृत ब्योरा आप नीचे देख सकते हैं।
IBPS PO Recruitment 2026 Exam Pattern Changes : आईबीपीएस ने देश के सरकारी बैंकों के लिए पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के 6715 पदों पर भर्ती निकाली है। आज 1 जुलाई 2026 से https://www.ibps.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। इस बार प्रीलिम्स परीक्षा पैटर्न पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि मेन्स में बदलाव किए गए हैं। बदलाव का विस्तृत ब्योरा आप नीचे देख सकते हैं। आईबीपीएस (IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (CRP PO/MT-XVI) भर्ती वर्ष 2027-28 की रिक्तियों को भरने के लिए की जा रही है। प्रीलिम्स परीक्षा (Online Preliminary Exam) अगस्त 2026 में होगी। मेंस परीक्षा अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है।
आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम
अंग्रेजी: 30 प्रश्न, 30 अंक, 20 मिनट।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: 35 प्रश्न, 30 अंक, 20 मिनट।
रीजनिंग एबिलिटी: 35 प्रश्न, 40 अंक, 20 मिनट। कुल 100 प्रश्नों के लिए 100 अंक और 60 मिनट का समय निर्धारित है।
2. मेंस परीक्षा पैटर्न (Mains Exam Pattern): मेंस परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 145 से बढ़ाकर 170 कर दी गई है (कुल अंक 200 और कुल समय 160 मिनट समान हैं)।
विषयवार बदलाव इस प्रकार हैं:
अंग्रेजी: अंग्रेजी के वेटेज को आधा कर दिया गया है। 2025 में 35 प्रश्न 40 अंकों के लिए आते थे और 40 मिनट मिलते थे। 2026 में प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है, लेकिन अंक घटाकर केवल 20 कर दिए गए हैं और समय भी घटाकर 35 मिनट कर दिया गया है।
जनरल अवेयरनेस : जीए का वेटेज और समय दोनों बढ़ाया गया है। 2025 में इसके 35 प्रश्न 50 अंकों के (25 मिनट) आते थे। 2026 में इसे बढ़ाकर 50 प्रश्न और 60 अंक कर दिया गया है, जिसके लिए 35 मिनट मिलेंगे।
डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन (DA & DI / क्वांट): 2025 में 35 प्रश्न 50 अंकों के लिए (45 मिनट) आते थे। 2026 में इसे बढ़ाकर 40 प्रश्न और 60 अंक कर दिया गया है (समय 45 मिनट ही है)।
रीजनिंग : 2025 और 2026 दोनों में प्रश्नों की संख्या (40) और अंक (60) समान रखे गए हैं, लेकिन 2026 में इसके लिए समय सीमा 50 मिनट से घटाकर 45 मिनट कर दी गई है।
डिस्क्रिप्टिव पेपर (निबंध और पत्र) में कोई बदलाव नहीं है; यह पहले की तरह 2 प्रश्नों के साथ 25 अंकों का होगा और इसके लिए 30 मिनट मिलेंगे।
कैटेगरी वाइज पदों का आरक्षण
अनारक्षित : 2,719 पद
अन्य पिछड़ा वर्ग : 1,816 पद
अनुसूचित जाति (SC): 1,009 पद
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 669 पद
अनुसूचित जनजाति (ST): 502 पद
किस बैंक में कितने पद
बैंक ऑफ बड़ौदा: 1,900 पद
केनरा बैंक: 1,500 पद
बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 1,100 पद
इंडियन ओवरसीज बैंक: 550 पद
पंजाब नेशनल बैंक: 504 पद
बैंक ऑफ इंडिया: 500 पद
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 500 पद
पंजाब एंड सिंध बैंक: 161 पद
आयु सीमा : 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए (यानी जन्म 2 जुलाई 1996 से पहले और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए)। SC/ST वर्ग को अधिकतम आयु में 5 वर्ष, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) को 3 वर्ष और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी।
शैक्षणिक योग्यता : 21 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन (ग्रेजुएट डिग्री) होनी चाहिए।
अहम तिथियां
ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की तिथि: 1 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक।
प्रीलिम्स परीक्षा : अगस्त 2026।
मेंस परीक्षा : अक्टूबर 2026।
पर्सनालिटी टेस्ट : नवंबर 2026।
इंटरव्यू: नवंबर/दिसंबर 2026।
प्रोविजनल अलॉटमेंट: जनवरी 2027
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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