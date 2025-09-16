IBPS PO Prelims Result 2025 to be out soon at ibps.in how to check result scorecard when release IBPS PO Prelims Result 2025: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का ibps.in पर इंतजार, ऐसे कर सकेंगे चेक, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IBPS PO Prelims Result 2025 to be out soon at ibps.in how to check result scorecard when release

IBPS PO Prelims Result 2025: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का ibps.in पर इंतजार, ऐसे कर सकेंगे चेक

IBPS PO Prelims Result 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रीलिम्स परीक्षा (सीआरपी पीओ/एमटी-XV की रिक्तियों के लिए) का रिजल्ट जारी किया जाएगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:42 PM
share Share
Follow Us on
IBPS PO Prelims Result 2025: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का ibps.in पर इंतजार, ऐसे कर सकेंगे चेक

IBPS PO Prelims Result 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रीलिम्स परीक्षा (सीआरपी पीओ/एमटी-XV की रिक्तियों के लिए) का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तारीख/पासवर्ड डालकर लॉग इन करना पड़ेगा।

आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17, 23 एवं 24 अगस्त 2025 को किया गया। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में हुआ और परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए। प्रश्नपत्र में कुल 100 प्रश्न आए जिनमें 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज और 35 प्रश्न क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड और 35 प्रश्न रिजनिंग एबिलिटी के थे। परीक्षा के लिए कैंडिडेट को एक घंटे का समय दिया गया।

इस भर्ती प्रकिया के जरिए 5208 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉबेशनरी ऑफिसर / मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर की जाएगी। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा में शामिल होना होगा। जिसका आयोजन अक्टूबर 2025 में किया जाएगा।

पीओ भर्ती का चयन-

प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू । प्रीलिम्स में प्रदर्शन के आधार पर मेन्स के लिए बुलाया जाएगा। मेन्स में पास उम्मीदवारों को तीसरे चरण पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें पास होने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

IBPS PO Prelims Result 2025: कैंडिडेट आईबीपीएस सीआरपी पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Ibps Po Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।