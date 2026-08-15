IBPS PO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2026 ibps.in पर जारी, जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने का पूरा तरीका
IBPS ने PO प्रीलिम्स 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह परीक्षा 22-23 अगस्त को चार शिफ्टों में होगी। जानें डाउनलोड प्रक्रिया।
ibps po prelims admit card 2026 out , direct link: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने CRP PO/MT-XVI भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना कॉल लेटर आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा को लेकर तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए यह वक्त बेहद अहम है, क्योंकि अब गिनती के दिन ही बचे हैं। IBPS ने प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 14 अगस्त 2026 को शाम पांच बजे जारी किया। यह एडमिट कार्ड 22 और 23 अगस्त 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए है जो हर दिन चार शिफ्टों में आयोजित होगी। यह परीक्षा देशभर के 500 से ज्यादा शहरों में कराई जाएगी। यह भर्ती अभियान 7,565 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है।
कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
उम्मीदवार अपना कॉल लेटर नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं -
- सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
- होमपेज पर "CRP-PO/MT" सेक्शन पर क्लिक करें।
- "Recruitment Process for Probationary Officer CRP PO/MT CRP-XVI" वाले लिंक को चुनें।
- अब "Prelims Call Letter for IBPS CRP PO/MT CRP-XVI" पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, और पासवर्ड या जन्मतिथि डालें।
- स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें।
- आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा।
- कॉल लेटर डाउनलोड करके सेव कर लें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
अगर किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड याद नहीं है, तो लॉगिन पेज पर मौजूद "फॉरगेट पासवर्ड" बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके जरिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर नया पासवर्ड भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड का लिंक उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल के जरिए भी भेजा जाता है, इसलिए इनबॉक्स चेक करना न भूलें।
चार शिफ्टों में होगी परीक्षा
IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा हर दिन चार अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। नीचे शिफ्ट वाइज रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा का समय दिया गया है -
- शिफ्ट 1 : सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग, परीक्षा सुबह 9 से 10 बजे तक
- शिफ्ट 2 : सुबह 10:30 बजे रिपोर्टिंग, परीक्षा सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
- शिफ्ट 3 : दोपहर 1 बजे रिपोर्टिंग, परीक्षा दोपहर 2 से 3 बजे तक
- शिफ्ट 4 : दोपहर 3:30 बजे रिपोर्टिंग, परीक्षा शाम 4:30 से 5:30 बजे तक
हालांकि, हर उम्मीदवार को अपने व्यक्तिगत एडमिट कार्ड पर छपे सटीक रिपोर्टिंग टाइम और शिफ्ट की जानकारी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि केंद्र के हिसाब से समय में थोड़ा-बहुत फर्क हो सकता है।
परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या ले जाना जरूरी
एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम, वेन्यू का पता, फोटो और एग्जाम-डे से जुड़े जरूरी निर्देश दर्ज होते हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ-साथ एक वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र भी साथ ले जाना अनिवार्य है, जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट। कई जानकारों की सलाह है कि पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी भी साथ रखी जाए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। यह भी ध्यान रहे कि IBPS एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी डाक के जरिए नहीं भेजता, इसलिए वेबसाइट से डाउनलोड करना ही एकमात्र रास्ता है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि उम्मीदवार डाउनलोड करते ही कॉल लेटर पर छपी हर जानकारी को ध्यान से जांच लें और कम से कम दो प्रिंटआउट अपने पास रखें, ताकि आखिरी वक्त पर किसी तरह की दिक्कत न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव